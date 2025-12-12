1個月就成交「買家竟是臨演」 他曝房仲暗黑套路 揭低價套利陷阱





「房子上架不到一個月就成交，原來是中了圈套！」新北市一位屋主最近經歷了一場宛如電影情節的售屋詐局。他委託房仲出售一間20年華廈，原本慶幸遇到神速成交的「神隊友」，事後卻驚覺，那對出價爽快的年輕情侶買家，竟是房仲安排的「臨時演員」。更令人憤怒的是，這間「已售出」的房屋，不久後竟被同一房仲以更高價格重新上架轉售，屋主才恍然大悟自己並非運氣好，而是掉進了精心設計的「低價套利」陷阱。

「掛人頭」黑幕：先卡位，再轉賣的快錢遊戲

房地產部落客「賣厝阿明」今（12）日在《賣厝阿明 知識+》粉專分享這起案例，揭露了房仲業少數不肖分子的黑暗手法，在業內被稱為「掛人頭試單」或「假買家製造成交氛圍」。資深房仲業者透露，此類操作的核心目的有二：一是「自己吃掉再賺一手」，二是「演出成交穩住委託」。

廣告 廣告

阿明指出，操作流程通常如下：當不肖房仲發現屋主開價低於市場行情，或預期短期內價格看漲時，便會找來人頭買家（如親友、員工或臨演）假意出價簽約。此舉能立即「鎖住房源」，阻斷其他真實買家或同業接觸的機會。隨後，業者便在短期內（有時僅數週）尋找真正的買家，以更高的價格轉手賣出。中間的價差，加上原本的服務費，便成為不肖業者輕鬆入袋的「快錢」。對屋主而言，則是白白損失了應得的房價，且因已簽約而難以追究。

法律紅線：不只違反倫理，更涉詐欺與背信

這類行為絕非遊走灰色地帶，而是已明確踩踏法律紅線。法律專家指出，若人頭買家與房仲從未有真實的買賣意圖與履約計畫，其合約目的在於欺騙屋主以低價出售，並從中謀取不當利益，已可能構成《刑法》的詐欺罪。此外，房仲身為受託人，本應為屋主的最大利益服務，此舉明顯違反忠實義務，也可能涉及背信罪。

在行業管理規範上，此行為嚴重違反《不動產經紀業管理條例》，主管機關可對業者與經紀人處以重罰，甚至吊銷執照。更重要的是，這種「假成交」製造了不實的市場交易紀錄，扭曲了真實的房價行情，破壞了市場資訊的透明與公平。

如何識破「演出」？屋主自保的關鍵警訊

對於信任專業的屋主而言，要如何避免成為黑心劇本的主角？專家建議，在銷售過程中應密切留意以下異常跡象，這些可能是「假買家」的破綻：買家行為異常：對房屋細節、屋況、社區管理幾乎不聞不問；出價過程過於爽快，完全不加思索；對於交屋日期、貸款條件等一切配合賣方，缺乏一般買家應有的謹慎與磋商。

簽約流程詭異：房仲不斷催促盡快簽約，以「買家很急」、「怕被搶走」等理由壓縮屋主思考時間；對於買方背景資訊（如職業、購屋目的）交代模糊，或提供的資料經不起簡單查證。

售後市場監控：簽約後，屋主可不定時上各大房仲網站搜尋自家地址。若發現該物件在短時間內（特別是完成過戶前）竟由同一或不同房仲業者重新廣告銷售，且售價明顯提高，這就是最強烈的警報。

建立防火牆：信任，但必須驗證

此次事件引發網友熱議，不少人感慨「連買房都要考驗演技」。為了避免落入陷阱，屋主在委託售屋時，應主動建立「防火牆」：選擇信譽品牌：優先考慮擁有嚴格內部稽核制度、重視商譽的大型房仲品牌。

要求資訊透明：在簽署斡旋或買賣契約前，應要求房仲提供「買方身分確認」的基本資訊，並有權知道最終簽約對象是誰。

善用履約保證：透過銀行履約保證專戶進行價金保管，能確保交易安全，且流程相對公開，增加不肖業者操作的難度。

房市交易金額龐大，資訊不對等始終存在。這起「神劇本」事件，再次提醒所有消費者：在追求快速成交的欣喜之餘，保持冷靜、留意細節、並選擇值得信賴的專業夥伴，才是讓資產獲得合理對價、避免淪為他人套利工具的真正保障。畢竟，房子的價值不該被演出來，而應建立在透明的市場與誠信的服務之上。

（封面圖／翻攝《賣厝阿明 知識+》粉專）

更多東森財經新聞報導



簽約前仲介突告知「200萬屋主要收現」 網驚：還有人敢這樣玩

讓你買不起房的「不是仲介費6%」 房仲怒吼：別把矛頭對準我們

「動動嘴皮」就要拿6%？前房仲良心告白：只收1%服務費