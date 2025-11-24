1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命

國際中心／吳泊萱報導

美國1名男子因嚴重便秘，腸子堆積超過9公斤硬化糞便，最終腸穿孔死亡。（示意圖／非新聞當事人／資料照）

美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。

據外媒《獨立報》報導，詹姆斯因患有智力及發育障礙，被家屬安置在巴澤塔鎮一處護理機構照顧，由於詹姆斯本來就有便秘史，加上服用的藥物引發嚴重腸胃副作用，導致詹姆斯無法正常排便。

家屬指控，詹姆斯在生前的數週至1個月內都沒有排便，還出現腹部腫脹、腹痛及行為異常，但機構員工卻視而不見，不但沒通知醫師，也未告知家屬，最終詹姆斯在2024年11月15日，因嚴重腸阻塞昏迷，送醫不治。

急救人員指出，當時詹姆斯的腹部出現明顯變色的線條，腹部明顯腫脹，且觸感堅硬。驗屍報告顯示，詹姆斯的結腸被一塊「重達20多磅（約9公斤）的硬化糞便」阻塞，導致腸道穿孔，氣體進入腹腔致死。

悲劇發生後，家屬透過委任律師表示，若護理機構按照個人服務計畫進行治療，詹姆斯就不會死，這一切都不會發生，為了捍衛患者權益，他們已對護理機構提告求償，確保不會再有其他家庭遭遇同樣的痛苦。

