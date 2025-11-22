1個月沒大號！41歲男腸道「囤9公斤糞便」慘死

一名41歲的男子長達1個月沒有排便，因體內積聚約9公斤的糞便死亡。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！綜合外媒報導，美國一名41歲的男子長達1個月沒有排便，體內積聚約9公斤的糞便，最終於去年11月15日過世。男子的家屬控訴，照護機構團體之家（group home）的工作人員忽視男子的健康狀況，導致他過世，因此決定對經營團體之家的公司發起訴訟。

美國一名41歲的男子詹姆斯（James Stewart）患有智力障礙、發育障礙，因為需要日常照顧，才住進專門提供照護的機構「團體之家」。詹姆斯長期服用一種藥物，會導致消化系統出現嚴重的副作用，有長期的「便秘史」。

廣告 廣告

沒想到，去年詹姆斯竟長達1個月沒排便，導致腸道內積聚約9公斤的糞便，最後他被發現昏倒在臥室裡，送醫不治身亡。家屬控訴，團體之家的工作人員應該知道詹姆斯的病情以及便秘史，「他們本應密切關注詹姆斯是否排便，但他們根本沒有這樣做」。

家屬認為工作人員早就有察覺詹姆斯在過世前幾天身體不適、行為異常、情緒低落、精神委靡，甚至還曾經抱怨腹部疼痛，但工作人員卻沒有予以重視，才會導致詹姆斯死亡。家屬因此對團體之家位在俄亥俄州的公司「Clear Skies Ahead」提起訴訟，希望能替詹姆斯討回公道。



回到原文

更多鏡報報導

大苑子董事長登門致歉！農場再發聲明：今年不賣石虎柳丁給他們

高齡93歲還無法退休！阿嬤「一身病痛」仍天天求職 辛酸內幕曝光

排3小時才買到！麥當勞奶昔「1杯熱量430大卡」 驚人冷知識曝光