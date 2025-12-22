1個月沒探望，她驚見爸媽家變垃圾屋！專家盤點「長輩生活崩解4警訊」：防健康財務失衡先做3件事





據內政部最新統計，全台僅年長者居住宅數達85.02萬戶，占整體住宅逾1成。其中，老人獨居宅數高達65.52萬戶，占比77%；另有僅兩名年長者同住的「老老照顧宅」17.74萬戶，占近21%，顯示高齡者單人或老老居住已成主流。

年長父母獨居成常態，住在外地的子女若未能經常探視，一旦生活失序，恐引發一連串健康與財務失衡效應。日本一位中年女子就發現，母親生病入院後，父親變得蓬頭垢面、身體消瘦，老家也成垃圾屋；她懷疑老父失智，但就醫後卻被診斷為「高齡憂鬱症」。

專家提醒，長者老化雖不可逆，但「垃圾屋化」、「飲食失衡」、「意志低落」、「無法管理家計」等現象，都是生活崩解的連鎖反應，若不提早因應，恐加速家中長輩健康與財務惡化。

日媒《THE GOLD 60》報導，一名42歲女子在母親住院期間，長達1個月未返家探望，沒想到再度踏進老家，卻被眼前景象震撼——屋內堆滿未分類的垃圾與便當盒，洗好的衣服散落地板，父親蓬頭垢面、神情疲憊，與過去整潔體面的模樣判若兩人。

當時她第一個浮現的念頭就是：「爸爸該不會失智了？」

然而實際交談後，她發現父親的記憶力、時間感與計算能力都很正常，對答清楚，並未出現典型失智症狀。

她關心父親是否缺錢、是否需要居家清潔協助，父親卻只是意興闌珊地搖頭拒絕。這種「什麼都可以、什麼都不想」的狀態，反而讓她更不安，最終說服父親前往就醫。

診斷結果卻出乎意料——醫師判定父親罹患的是「老年憂鬱症」，而非失智症。得知真相的那一刻，女兒忍不住落淚：父親不是變糊塗，而是在孤獨與失落中慢慢失去生活動力。

老伴住院、人際斷鏈，老父竟「假性失智」

專家指出，老年憂鬱症常被誤認為失智症，兩者都可能出現生活功能退化，但失智症以記憶與認知功能退化為主；老年憂鬱則多表現為意志低落、對任何事都提不起勁、生活自理能力下降，卻仍保有基本認知。

老年憂鬱症往往由多重因素交織而成，包括退休後失去角色感、慢性疾病纏身、社交圈縮小、伴侶過世或暫時不在身邊等。

世界衛生組織（WHO）推估，65歲以上長者約有1成受到憂鬱症影響，但實際就醫比例偏低，常被誤以為只是「老了、沒精神」。

如前述案例的父親退休前擔任企業主管，長年以工作為生活重心，退休後社交連結驟減；妻子住院、女兒分身乏術，讓獨居生活瞬間失序，出現類似「假性失智」的徵兆。

4生活崩解警訊，恐形成骨牌效應

專家提醒，長者老化雖不可逆，但若出現以下變化，往往不是單純「年紀大了」：

• 垃圾屋化：居家環境失序，增加跌倒、火災風險 • 飲食失衡：隨便吃、不想煮，健康快速下滑 • 意志低落：活動量下降，愈來愈封閉 • 無法管理家計：帳單延誤、稅金未繳，甚至成為詐騙目標

這些都是「生活崩解的連鎖反應」，一旦未及時介入，可能導致醫療與照護支出大增，甚至引發重大意外。

心力減退時，更要守住財務底線

日本理財規劃師內田英子指出，許多子女返鄉探視，發現父母狀態不佳時，常以「年紀大了，沒辦法」一語帶過，卻忽略心力減退會讓長輩暴露在高度風險中。

她建議，若察覺父母精神狀況下滑，家人可優先處理三件事：

第一，重大金錢決策先暫停

情緒低落時判斷力會下降，容易衝動做出錯誤決定，如解掉保險、賣資產、隨意更換服務或購買不必要的高價商品。應建立家庭共識，重大決策先討論、必要時諮詢專業。

第二，讓金錢流向愈簡單愈好

帳戶過多、扣款分散，會增加管理負擔。可協助將主要支出集中至單一帳戶，停用不必要的信用卡，整理契約與年度支出。

第三，讓家計「大致看得見」

不必要求精細記帳，但需清楚掌握可用資金、固定支出與未來可能的大筆費用，降低焦慮，也減輕日後家人處理的負擔。

發現「哪裡不太對」，就是介入最佳時機

內田英子強調，年長者必然隨時間老化，但若一味歸因於年紀，而忽略意志低落帶來的連鎖失衡，往往會讓生活一步步崩塌。

當子女發現父母「最近好像哪裡怪怪的」——不想整理、不想出門等——就是重新整理生活、守住健康與財務的關鍵時刻。及早介入，不只是預防風險，更是為長輩的晚年，保留更多選擇與尊嚴。

