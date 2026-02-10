1個月結2次婚！神鬼嬌妻「下載超音波照」騙2純情男 綠帽夫聽1聲音崩潰：女兒是第3人的

上海一名女子「下載超音波照」騙倒2名純情男子，1個月結2次婚，事後2男因影片中的聲音驚覺自己綠光罩頂，且女兒還是第3人的！示意圖／取自photoAC

一名獨自在北京打拼的山東男子，與一名在上海經營民宿的浙江商人，原本生活毫無交集，卻在2024年底先後向上海警方報案時，驚覺兩人法律上的「妻子」竟是同一個人！警方深入調查後發現，這名女子林歡歡（化名）不僅同時周旋於多名男子之間，甚至早已與第三名男子領證結婚並育有1女。這場荒謬的婚姻大戲，最終因女子僱傭的「假岳父」露餡而徹底崩盤。

「假日夫妻」背後的感情糾葛與婚姻爭議

綜合《央視網》與《大河報》等陸媒報導，故事始於2021年，在北京工作的山東人趙鑫（化名）與在上海經營寵物店的林歡歡墜入愛河。趙鑫為愛辭職奔赴上海，兩人隨即過起「週末夫妻」生活。同年6月，林歡歡聲稱懷孕，雙方家長在上海見面後，旋即回到山東老家舉辦盛大婚禮。然而，每當趙鑫提出領證，林歡歡便以「自己是失信人員（如欠錢不還、不配合財產申報等的債務人）會連累丈夫」為由百般推託。

與此同時，林歡歡又結識了在上海經營民宿的李文龍（化名），李雖然比林大10幾歲，但兩人相談甚歡，隨即在浙江舉辦了另一場婚禮。對於李文龍，林歡歡同樣以各種理由延後領證。

已有合法丈夫 女兒也是別人的

警方調查揭露了令人瞠目結舌的真相，林歡歡早在2017年為了應付父母催婚，就與同樣有催婚壓力的網友程偉（化名）領證結婚，兩人約定互不干涉，但林歡歡卻利用這份「自由」，開始在網上尋獵目標。

更惡劣的是，林歡歡對趙鑫聲稱的「懷孕」根本子虛烏有，她利用過去流產的經歷，下載他人的懷孕檢查單行騙。當李文龍經營不善回浙江、趙鑫長期出差時，她便利用時間差遊走兩地。2023年，她與合法丈夫程偉生下1女，這名女嬰竟成了她吊著趙鑫與李文龍的「工具」。

假戲露餡！僱演員扮父母 聲音不符驚覺綠光罩頂

為了圓謊，林歡歡花費3000元（約新台幣13600元）僱用臨時演員假扮親生父母，分別與趙鑫及李文龍的家人見面。林歡歡甚至自嘲，在演戲過程中「連自己都感動了」。

然而，紙終究包不住火，李文龍在查看林歡歡傳來的「逗弄孩子」影片時，聽出影片中岳父的聲音與當初見面的「岳父」完全不同，懷疑家中有其他男人。而被分手的趙鑫也發現，林歡歡原本說生了兒子，見面時卻是個女兒，且年齡與體型完全對不上，兩人私下追查，這才戳破這場彌天大謊。

法律紅線：非婚外情 而是刑事詐騙

面對警方審訊，林歡歡竟辯稱自己的行為「頂多算婚外情」，而法律專家與檢察官指出，林歡歡隱瞞已婚事實，虛構懷孕、僱人行騙，並利用男方的感情與責任感索取聘金與生活費，這已完全構成詐欺罪。

中國人民公安大學張偉珂教授指出，受害者基於「談婚論嫁」的錯誤認知而主動交付財物，是典型的詐欺，至於那些被僱用的「假父母」，若明知是為了幫助林歡歡詐領聘金而共謀行騙，也可能涉及共同犯罪。目前，林歡歡已被採取刑事強制措施，受害者趙鑫在得知真相後心碎表示，這段經歷是他「人生的至暗時刻」，完全無法原諒。



