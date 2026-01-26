1個月結7次婚…河南姊妹聯手向12男索彩禮 5年賺488萬
河南一對姊妹聯手「騙婚」，以結婚為名義向農村青年討要彩禮，在五年間前後騙了12人，共獲取488萬元（人民幣，下同，約70.6萬美元）。最終法院以詐欺罪、重婚罪等，分別判處這對姊妹15年6個月、11年6個月刑期，並處罰金。
綜合檢查日報、香港01和紅星新聞報導，河南省一名原姓趙的馮姓女子，2020年1月隱瞞已婚事實與梁姓被害男子相識，並以「結婚聘禮」和「買三金」等各種理由索討彩禮共66萬餘元；馮女拿到錢後就立刻失聯。2023年，馮女以相同的手法認識馬姓被害男子，兩人舉行了婚禮。馮女食髓知味，光是在2024年12月到2025年1月間，就與不同被害人舉行了七次婚禮。
馮女的胞姊趙姓女子，則自稱是「未來大姨姊」，騙被害人馮女「這些年一直單身」、「感情不順」，並幫助馮女圓謊，同時負責接收、保管詐騙款。馮女與每名男子的婚姻關係維護不超過三個月，最短僅有20天。
直至2025年1月，被害人之一的張姓男子因聯繫不上馮女報警，騙局才浮出水面。經檢警調查，確認馮女早與一名賀姓男子結婚，卻仍與他人以夫妻名義共同生活，符合重婚罪的構成要件；另和趙女以「談婚論嫁」為誘餌，騙取他人財物，構成詐欺罪。河南省西華縣檢察院2025年4月27日起訴馮女與趙女。
法院2025年11月29日判決，馮女詐欺罪和重婚罪罪成，判處有期徒刑15年6個月，併處罰金；趙女則是詐欺罪罪成，判處有期徒刑11年6個月，併處罰金。
