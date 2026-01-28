1個月賺進1年財富！「4生肖」財運大洗牌 做錯1步秒破財

記者鄭玉如／台北報導

2026丙午馬的首月份，火冥合相震盪財運，生肖鼠、蛇、馬、豬迎高風險、高報酬的資金波動。（示意圖／PIXABAY）

時序邁入2026年丙午馬年的首月份，隨著行動力火星與極端冥王星在水瓶座深處合相，並受到天王星與月亮合相的強力震盪，資金市場處於「高頻爆發」又「極度不穩定」的巔峰。塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，4生肖在未來30天將不再有「安穩賺錢」的選項，而是極致風險與對等暴利，資產水位將迎來前所未有的狂飆或海嘯。

▎生肖鼠

屬鼠者的財庫將會像心電圖般劇烈起伏。受天王星合月的影響，容易在意想不到的時刻，撞見「快閃式」的財富缺口。例如在閒聊或滑手機時，突然捕捉到冷門市場的異常波動，或是短期標的爆發前兆，這不是長線佈局的時機，而是「短線奇襲」的戰場。

屬鼠者的優勢在於機敏與快速變現的能力，若能克制住貪婪，在獲利達到預期時果斷收手，這30天能賺到過去一年的盈餘。如果因為猶豫而錯過僅有的幾小時「視窗期」，財神爺會轉身離開。只要敢於在變局中速戰速決，就能成為最亮眼的獲利者。

▎生肖蛇

屬蛇者正處於財富的「颱風眼」中心。火冥合相的能量瘋狂挑動野心，對高風險、高報酬的投資專案產生強烈渴望。例如正在處理一樁涉及巨額資金的合約，或身處一個波動率極高的投資局。這是一場「向天借膽」的旅程，會發現自己對財富的看法變得極其激進。

若能利用冷靜的分析力去支撐這股衝動，接下來的30天，將會是資產翻倍的轉捩點。但必須警惕，天王星的震盪極易引發「意外的損耗」，若未做好風險控管，極可能在瞬間轉化為沉重的破財。建議保持「戰略上的大膽，執行上的謹慎」，在瘋狂中保留一絲清醒。

▎生肖馬

正值本命年的開端，屬馬者在未來30天體現「大進大出」的豪邁。受到丙午馬年火氣助燃，偏財運勢如破竹，無論副業分紅、意外獎金或老友帶來的合夥收益，都讓現金流瞬間豐沛。發生在剛收下一筆厚實的款項後，隨之而來的是各種「閃閃發光」的誘惑，可能是心儀已久的奢侈品、一場說走就走的奢華旅行，或為了面子而支出的應酬費。

不過這種財運像是過路財神，賺得快但花得更狠。生肖馬正處於一種「犒賞心態」的爆發期，若不刻意節制，月底結帳時會驚覺，雖然爆賺了一筆，戶頭餘額卻沒增加多少。學會控制這股消費的衝動，才能讓紅馬年的開門紅，真正留存在口袋裡。

▎生肖豬

屬豬者在未來30天狂亂的資金波動中，最明智的策略是「以靜制動」。受到火冥與天王星衝擊，周遭充滿看似誘人、實則致命的財富陷阱。可能是親友都在熱烈討論新興投資，或有人遞來一份看似回報驚人的企劃書，但在月亮合天王星的磁場下，極可能是虛幻的泡沫。

對於屬豬者而言，近期「不虧就是大賺」，他們的直覺會不斷發出警告，務必聽從內心的不安感，果斷拒絕任何不透明的合作或投機行為。這是一段「謹慎守財」的時期，與其盲目追逐風險，不如專注於優化現有的資產配置。待資金波動過後，便會慶幸自己守住穩定的財氣。

