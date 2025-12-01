台北市大安區榕錦生活園區的噪音問題引發居民強烈抗議，這處由刑務所官舍古蹟修復改建的文化場域，因園區內音樂酒吧發出的重低音音樂，一個月內被檢舉高達11次。居民表示深夜時分被噪音干擾無法入睡，有人甚至形容這種震動「像地震一樣」。面對居民不滿，園區管理方已採取多項改善措施，而文化局則表示若噪音問題持續，將評估啟動解約機制。

1個月遭檢舉11次！ 北市大安古蹟噪音擾民。（圖／TVBS）

深夜11點多，低頻音持續從榕錦生活園區的店家傳出，讓周邊居民飽受困擾。錦泰里長范燕淇表示，由於周邊都是住宅區，重低音的傳遞效果就像地震一樣，震度甚至傳到對面的里，導致周邊住戶無法安寧。有居民也描述，這種震動感確實如同地震，特別是對木造屋來說，隔音效果不佳，問題更為嚴重。

面對居民投訴，榕錦時光執行長特助賴柏勳說明園區已採取多項改善措施，包括晚上10點後關閉門窗、將低頻音響更換為一般音響，並在室內增加隔音板設備等。

這間位於金山南路與金華街區內的酒吧在周末營業至凌晨。台北市議員簡舒培調閱檢舉紀錄後發現，該酒吧從今年10月5日至11月15日期間被檢舉達11次，但僅開出1次勸導單。錦泰里長范燕淇強調，老屋活化再利用園區應設定明確標準，規範哪些行業能夠進駐。

文化局回應表示，若再有擾鄰情況發生，將評估依園區管理規範啟動解約機制。文化局也已要求營運單位在12月2日前訂定園區噪音加強管制措施，以落實音量管制處理。環保局則表示，接獲陳情後都立即派遣稽查員到場處理。

