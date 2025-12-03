1個月14次、單次4小時！工程師「帶薪如廁」慘了 辯長痔瘡遭打臉
大陸蘇州工業園區人民法院近日審理一起勞資糾紛案例，引發社會關注。某科技公司李姓工程師於工作期間長時間滯留廁所，一個月內多達14次，最久一次接近4小時，遭公司認定嚴重曠工，並解除勞動合同。李姓員工不服，接連申請仲裁與提起訴訟，案件最終在法院調解下化解。
綜合陸媒報導，李姓工程師自2010年入職科技公司，2014年與公司簽訂無固定期限勞動合同，並在2020年簽收新版《員工手冊》。該手冊明確規定，未經批准擅離崗位達一定時長視作曠工，半年內累計曠工滿3天屬嚴重違紀，公司可據此立即解除合同。
2024年4月至5月間，公司發現李姓員工頻繁長時間滯留廁所，且無法透過微信聯繫。監控顯示，李姓工程師於26個工作日內，共有14次在衛生間停留超過1小時。公司調查後，認定李姓員工嚴重曠工，履行報告工會等程序後解除合同。
員工辯稱，自己因痔瘡需要臨時護理，滯留廁所屬於身體原因，並向法院提交配偶購買藥品紀錄以及事後住院手術紀錄作為佐證。法院查出，李姓員工在事發期間未向公司報告病情，也未申請病假；其所提交的購藥與手術資料，均發生在滯留情況後期，甚至被解雇之後，無法證明其事發時確有健康限制。
此外，公司提供帶薪病假制度，員工本可依法請假，而非長時間失聯；且其於事發前後並無類似情況，行為與病情間缺乏必然關聯。對於公司是否具備合法解除權，法院也作出審查。經查，《員工手冊》經民主程序制定，並經員工簽字確認，其中明載曠工規定。
法院認為，作為工程師，李姓員工需隨時響應工作需求，其長時間離崗已造成工作延誤，構成嚴重違紀。公司亦已履行勞動合同法第四十三條規定的程序，解除行為合法。一審法院遂駁回原告索討人民幣32萬餘元（約新台幣142萬元）賠償的請求。
李姓員工不服，上訴至二審。為促成爭議實質化解，法院在確認一審事實及法律適用無誤的前提下，考量他多年任職的貢獻和離職後面臨的實際壓力，啟動調解程序。最終，在法院主持下，雙方同意以公司一次性支付人民幣3萬元（約新台幣13.3萬元）補助款作為和解，本案由此畫下句點。
