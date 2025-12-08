1個月5度酒後騎單車 累積罰鍰達2萬4000元

cnews204251208a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

65歲魏姓男子，今年8月5日至9月3日間，短短1個月內，涉嫌5度酒後騎單車。台中市第五警分局表示，巧合的是魏男的危險行為，都栽在文昌派出所警員林志誠手裡。由於魏男都拒絕接受呼氣酒精測試，累積罰鍰已高達新台幣2萬4000元，代價慘重。

第五警分局表示，住在北屯區的65歲魏姓男子，有飲用俗稱「阿達」的含酒精飲料，但卻忽視「酒後不騎車」的交通法規，涉嫌多次在酒後騎腳踏車，在大街小道穿梭。統計他在8月5日至9月3日間，短短1個月內，就分別在中清路2段（8月5日、8月13日）、昌平路1段（8月6日）、熱河路2段（8月20日）及文心路4段（9月3日）等，共計5次酒後騎腳踏車外出，分別因行車未依規定或行車不穩等，被員警攔查。

第五警分局長劉其賢提醒，酒後駕駛汽車或騎乘機車，會涉及刑法公共危險罪嫌，但酒後騎腳踏車，除了危險，也會違反道路交通管理處罰條例第73條第3項規定，處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。若拒絕呼氣酒精測試，則會處新台幣4800元罰鍰。切勿貪求方便，將自己推向危險邊緣。

照片來源：台中市警方提供

