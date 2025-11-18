1個比1個派！高市早苗言論惹怒中國 她補「這回應」網讚爆喊：日本機票訂起來

高市早苗近期言論惹怒中國。（翻攝首相官邸）

中日局勢近期因為台灣相關議題持續升溫，針對中國近日呼籲公民避免前往日本一事，日本經濟安全保障大臣小野田紀美今（18）日於記者會上表示，對一個只要遇到不滿，就立刻採取經濟手段威嚇的國家過度依賴，這是一種風險。財經網美胡采蘋稍早發文說，「現代女性為什麼一個比一個派」，而網友則狂讚，「機票訂起來」。

綜合日媒報導，有記者向小野田紀美提問，中國政府呼籲公民避免前往日本，有經濟學者認為，恐怕會對日本造成巨大經濟損失，想問對此有什麼看法？

針對記者提問，小野田紀美則說，「大家應該要思考，如何一邊降低風險，一邊推動經濟，她還強調，應當要避免對特定國家過度依賴。她也指出，他國如何做由他們自己判斷，自己不評論，不過對於可能有相關風險的國家形成經濟上的依賴，是一件危險的事情。

對於小野田紀美的回應，財經網美胡采蘋稍早發文說，「你們為什麼這樣，習大大在等你們道歉，現代女性為什麼一個比一個派」，而網友則笑喊，「反觀台灣，一堆藍白誠惶誠恐的檢討高市和民進黨」「陸客斷掉或許可以提高旅遊品質」「新的時代，女性要撐起一片天了」「蔡英文總統示範給大家看過了～～～愛來不來」「希望到了寒假中國都沒人去日本」「感覺高市的內閣都滿稱職的」。

