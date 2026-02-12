1個讚跳繩1下！影片竟狂飆「180萬讚」 男童一聽數字當場石化
中國一名7歲的男童跟爸爸約定要拍影片記錄減肥，兩人決定影片收到幾個讚，他就要跳繩幾下，9日爸爸把影片上傳到抖音後，在短短1天時間就收穫超過180萬個讚，爸爸表示，為了小孩健康著想，現在安排他每天跳300下，分組進行。
1個讚跳繩1下！男童減肥影片竟飆180萬讚
根據《極目新聞》報導，中國江蘇一名7歲男童「糖豆」，因為寒假就跑到山東跟爸爸一起住，7歲的糖豆身高132公分，體重卻達到90斤（45公斤）。寒假期間，糖豆的學校出了一個特別的作業，就是希望學生能夠每天跳繩100下。
此外，爸爸也希望糖豆可以順利減肥、養成運動習慣，兩人因此約定，只要在開學之前，減肥0.5公斤，就可以獲得10人民幣的零用錢（約新台幣45元）。兩人拍影片記錄減重過程，並決定只要影片收到多少個讚，就跳多少下，但沒想到9日發布影片後，短短一天時間，按讚數量已經超過180萬，公布數字時，男童當場石化，懇求網友少按點讚。
爸爸受訪時表示，「到50萬讚的時候，我和他說，你得跳到結婚的時候了，他當時有點不想跳」。不過，一方面為了糖豆的健康著想，另一方面希望糖豆答應的事情要做完，於是決定安排糖豆每天跳繩300下，分組進行。
如何控制體重？國健署給答案了
事實上，關於如何控制體重？過去國健署曾建議，對於年輕且體重標準的成人而言，每週150分鐘的中等強度運動足以預防體重增加，並能降低體重過重及心血管疾病的風險。所謂的中等強度運動大約是活動時仍可交談但無法唱歌的程度。
針對中年以後的男女而言，要能有效阻止體重增加，每週則至少需要300分鐘以上的中等強度運動；對於過重或肥胖的族群而言，要預防體重增加則可能需要更大的運動量。
然而，如此大的運動量不容易達成，且單純只靠運動來減重效率並不佳。因此過重或肥胖族群想要進一步減重，除了每週至少300分鐘以上的中等強度運動之外，建議還是需要合併飲食控制才會有較佳的效果。
