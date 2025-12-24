1個里就4.5萬人！高雄市公告調整7區21里編組 全國最大里掰了
【記者凃建豐／高雄報導】高雄市890個里，卻在全國前11人口數最大里包辦7里，全國最大福山里人口數高達4.5萬人，導致里長工作負荷與行政資源配置明顯失衡，高雄市政府推動里調整方案，以回應多年來基層行政量能失衡與里鄰長同酬不同工等問題，力求優化里政服務品質，包括左營、楠梓、鼓山、仁武、鳳山、鹽埕及那瑪夏區等7區21里之里調整方案已經市府核定，合計新增10里、裁併7里，預計自115年7月1日生效。
高雄有38個行政區共890里，全國前11大人口數的里就有7個，以左營區3里最多，福山里人口數高達4.5萬人是全國第1、菜公里3.4萬人全國第4、新上里近3萬人全國第7；鼓山區龍水里3.5萬人全國第2，楠梓區清豐里全國第9、鼎泰里全國第10、仁武區八卦里全國第11，人口數都超過2萬人。
高雄市推動里鄰編組調整，經充分與地方溝通及行政審議程序後，本次里調整方案著重於人口發展出現極端現象之里別，縣市合併後，高雄各里戶數與人口差距持續擴大，部分人口密集地區單一里戶數高達上萬戶，遠超過「高雄市里鄰編組及調整辦法」規定密集式大樓住宅地區戶數標準4千戶；人口密集交通方便地區亦出現戶數低於250戶的小里，導致里長工作負荷與行政資源配置明顯失衡，藉由推動里調整方案以回應多年來基層行政量能失衡與里鄰長同酬不同工等問題，力求優化里政服務品質。
大里調整部分，左營區福山里人口數原位居全國及本市最大里，調整成4里，分別為福山里、福榮里、福檳里、福華里；鼓山區龍水里人口數位居次位，調整成2里，以北為北美術館里，以南為南美術館里；左營區菜公里人口數全國排名第三，調整成3里，分別為菜公里、菜福里、高鐵里；新上里調整成2里，以東為新上里，以西為新超里；楠梓區清豐里調整成2里，以東為清翔里，以西為清豐里；仁武區八卦里調整成2里，以東為八卦里，以西為八德里；那瑪夏區達卡努瓦里調整成2里，分別為達卡努瓦里及瑪星哈蘭里。
小里調整部分，鹽埕區慈愛里與博愛里合併後為北端里；鳳山區縣口里與成功里合併後為成功里；左營區祥和里與屏山里合併後為屏山里；聖西里與聖南里合併後為崇聖里、廍北里與廍南里合併後為廍後里、中南里與中北里合併後為中北里；楠梓區宏毅里與宏南里合併後為宏毅里。
里界調整後，里民權益受三不變原則保障─「證件不用換、投票不影響、權益不受損」。民眾關心的學區劃分、管制學區入學規則，不因里界調整而變動，僅係里名稱改變，市府屆時配合一併修正。本市門牌格式為區+路街名+號碼，爰無需更換，民眾倘無遷徙或戶籍異動，國民身分證及戶口名簿毋庸換領，仍屬有效。里調整部分，戶政事務所亦主動通報監理、稅捐、地政、健保、台電、台水及金融等相關機關或單位，以利民眾及需用機關快速辨識並節省查證時間。
