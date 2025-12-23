「1健康吃法」很傷腦！男沒三高卻嚴重腦霧 醫嘆：大腦「乾枯」了

記者鄭玉如／台北報導

一名60歲男子擔心三高，飲食上幾乎不碰油，導致大腦難以運作，出現嚴重「腦霧」，專注力無法集中。（示意圖／PIXABAY）

低脂飲食不一定健康。營養醫學專家劉博仁分享，一名60歲男子害怕三高問題，嚴格執行低脂飲食，卻出現嚴重「腦霧」，專注力無法集中。檢查發現，他的體內嚴重缺乏必需脂肪酸，使大腦陷入饑荒而造成昏昏沉沉，經過調理後，反應變快，也有精神了。

劉博仁在臉書粉專提到，診間一名60歲張姓男子擔心三高，執行低脂飲食多年，飲食中幾乎無油，近期卻出現嚴重「腦霧」，不只健忘，且專注力無法集中，檢查發現，其體內缺乏必需脂肪酸，導致細胞膜的流動性極差。簡言之，他的大腦因缺乏油脂滋潤，處於「乾枯」狀態。

廣告 廣告

劉博仁表示，大腦有60%由脂肪組成，需要好油來維持運作，張男以為清淡是養生，卻讓大腦陷入饑荒。他先是幫張男調整飲食策略，叮囑他別害怕油脂，但要「挑對油」，如特級初榨橄欖油、魚油等，調理3個月，張男回診表示，「腦袋裡的霧好像散開了，反應變快，精神也好很多」。

2025年一項哈佛大學公共衛生學院參與的大型世代研究，追蹤數萬名中老年人長達15年，探討「脂肪種類」與「認知功能退化」的關係，研究結果高度符合MIND飲食（麥得飲食）的核心精神，發現預防失智、決定大腦壽命的重點不是「少吃油」，而是要「吃對油」。

劉博仁解釋，攝取植物性的「單元不飽和脂肪酸（MUFA）」（如橄欖油、堅果），有助於減緩大腦的認知功能退化速度，大腦年齡平均年輕2至3歲，另外，Omega-3 脂肪酸（DHA/EPA）也是關鍵，主要來自深海魚，若攝取足夠，細胞膜會變得柔軟、流動性佳，訊息傳遞就快。

劉博仁分享「好油護腦4步驟」，首先是落實「油品替換」而非無油，家中若使用大豆沙拉油、調和油，建議換成特級初榨橄欖油或酪梨油，還要拒絕假低脂，別刻意買標榜「低脂」的餅乾或優格，這類產品通常添加大量糖分，高糖是大腦發炎的元兇。

第二是「每週吃魚」，建議每週至少吃2到3次富含油脂的中小型魚類，如鯖魚、秋刀魚、鮭魚；再者「每天一掌心堅果」，堅果（如核桃、杏仁）是植物性Omega-3與優質油脂的完美來源，且選擇「低溫烘焙、無調味」的堅果；最後是「避開壞油地雷」，紅肉、奶油、起司、油炸物屬於飽和脂肪較高或易發炎的食物，每週不超過1到2次，絕對避開反式脂肪（人造奶油、酥油、奶精），其為直接破壞腦細胞膜的殺手。

更多三立新聞網報導

冬至後易脫單！「3星座」桃花朵朵開 到哪都能吸引目光

不只吃太鹹！醫揭「10大習慣」很傷腎 久坐不動也上榜

冬至後財運爆發！「3星座」升遷、獎金樣樣來 摩羯是吸金體質

人夫「做人」失敗！泌尿醫揭「4元凶」傷精子：吃堅果增活力

