1億元獎金誰抱走？大樂透最新一期開獎結果 中獎號碼全揭曉

大樂透第114000117期26日晚間開獎，頭獎獎金保證新台幣1億元，中獎號碼正式出爐。（圖／李蕙璇攝）

台灣彩券今（26）日晚間開出最新一期大樂透獎號，第114000117期中獎號碼正式出爐，本期頭獎獎金保證新台幣1億元，民眾可立即核對手中彩券，確認是否中獎。

本期大樂透開獎號碼由小至大依序為：05、07、09、14、17、30，特別號為47。實際中獎結果仍以台灣彩券官方公告為準。

大樂透玩法為自1至49號中選出6個號碼，每注售價新台幣50元。開獎時會產生6個正選號碼及1個特別號，只要對中3個（含）以上號碼即可獲得獎金；頭獎則需完全對中6個正選號碼，不含特別號。

廣告 廣告

獎金分配方面，大樂透總獎金為當期銷售金額的56%，其中頭獎占總獎金82%，貳獎6.5%，參獎7%，肆獎4.5%；伍獎至普獎為固定獎金，金額介於新台幣400元至2000元不等。若頭獎至肆獎無人中獎，獎金將累積至下一期。

兌獎方面，中獎金額5000元以下可至各地彩券行或中國信託商業銀行兌領；5001元至500萬元需至中國信託銀行辦理；500萬元以上須先撥打高額兌獎專線0800-024-500預約。單注中獎金額超過5000元者，須依法扣繳20%所得稅。

台灣彩券提醒，開獎後10分鐘即可開始兌獎，且須於開獎翌日起3個月內完成，逾期未領將視同放棄，中獎金額將列入公益彩券盈餘。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉

情侶吵架女子「當街撒鈔票」痛哭 網友驚呼：平安夜分錢活動？

21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年