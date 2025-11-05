1元抽中泰國來回機票 樹德廠拍首日 創平日業績最高紀錄

【 大成報記者蕭宇廷、吳非羽/臺中報導 】台中起家、台灣收納用品領導品牌56年歷史的樹德企業，11/5起至11/10在半山夢工廠舉辦廠拍，來自台中市北屯區的消費者陳小姐，僅用1元買到泰國7日來回機票！「1年1次、只有6天」業者表示，這次廠拍訴求「比週年慶更優惠、比雙11更划算」；加上每天上午的1元與百元抽抽樂與下午的1元競標造成轟動，活動首日估計湧入近2000名民眾、超過300萬營收，創下平日業績最高紀錄。

樹德廠拍今年針對居家生活、辦公收納、工業整理等用品，推出下殺3折起的訴求，因應美國關稅影響，特別規劃關稅回饋專區，加上「免門票、逛廠拍」、天天1元起抽泰國來回機票、1元起限時競標、滿額集點換好禮等活動；時值年終收納用品需求旺季，業者建議消費者不妨避開假日到場先搶先贏。

而隨著「普發1萬現金」議題發酵與雙11購物檔期在即，樹德廠拍搶業績，除了完整集結旗下樹德SHUTER、livinbox、西拉雅、orin、灣島本舖、灣島小舖等品牌，也找來一樣是MIT的台灣優質品牌港富五金、Relax Care特殊功能鞋等業者好康大放送！

值得一提的是，這次廠拍還首度聯手知名國際精品通路商belief，引進BURBERRY、BALENCIAGA、Chloé、COACH、MK等2折起特賣；百貨內衣品牌曼黛瑪璉也推出全系列3件3折起特賣，均創下南投地區聯合特賣會的最大規模。

事實上，舉辦近20年的樹德廠拍，早期在台中廠區，是全國各地收納控美好的回憶。樹德行銷主任魏瑋毅表示，公司3年前到南投設廠，過去2年廠拍因為宣傳不足與門票問題，「來客確實不如過往」；今年除了提前聯繫老客戶，也特別推出「逛廠拍、免門票」，從廠拍第1天來客數與業績分析，活動「非常滿意、超過預期」。

此外，樹德廠拍重頭戲之一的「工業整理收納」，同樣吸引企業用戶組團到場打包，包括台南和順工業區、南投代檢協會、宜蘭創新創業協會、竹山工業區協會、南投五金公會等近百個社團，熟門熟路的公司行號、機關工廠與獨立工作室，都會趁著廠拍、做好提升效率的整體規劃。

「收納品味~樹德廠拍」活動日期為即日起到11/10，舉凡居家除舊佈新、工廠收納整理，民眾不妨把握時間前往半山夢工廠選購；而廠拍期間不克到場者，也可利用線上廠拍、把100%台灣設計製造的收納精品直接買到手。

