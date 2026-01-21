「1元都沒留下...」中山區早餐店遭撬門洗劫 姊弟老闆報警：心態也崩了

台北市中山區松江路一間早餐店凌晨遭撬門行竊，店內現金全數失竊。警方獲報駕車前往現場採證，並調閱周邊監視器畫面追查嫌犯。（翻攝畫面）

台北市中山區松江路一間由姐弟共同經營的早餐店，今（21日）凌晨發生破門竊案。業者準備營業時，發現店面鐵門遭人撬開，店內現金全數遭竊，突如其來的損失讓兩人一時難以承受，隨後在社群平台發文說明狀況，並宣布暫停營業一天。警方接獲報案後，已成立專案小組展開追查。

中山區早餐店怎麼被偷？ 鐵門遭撬、現金全失

早餐店業者在社群平台發文表示，店內已完成報警程序，但突遭竊案仍讓人情緒潰堤。警方指出，中山分局民權一派出所於今日凌晨4時30分許接獲報案，店家準備開門營業時，赫然發現鐵捲門有明顯遭破壞、撬動的痕跡。

進入店內查看後，業者發現存放的現金已全數不翼而飛，初步清點後，遭竊金額約為新台幣4,900元。

姊弟合開早餐店遇突發損失 宣布店休一天

由於事發突然，加上店內現金全數被偷，姊弟倆在心理上受到不小衝擊，業者也透過社群平台向顧客說明，表示需要時間整理心情，因此決定暫停營業一天，感謝外界的關心與體諒。

警方怎麼追？ 中山分局已掌握嫌犯動線

針對此起竊案，民權一派出所所長劉張長誠表示，警方獲報後第一時間派員到場處理，並依法受理案件，除在現場進行鑑識採證與跡證分析外，也同步調閱周邊路口與鄰近店家的監視器畫面。

警方指出，目前已掌握嫌犯可能出沒的時間點，正進一步比對相關影像，全力追查涉案人士，盼儘速釐清案情。

