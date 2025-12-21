1兆82億健保預算立院遲遲不審？賴清德喊話：應以國家利益優先

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(12/21)表示，政府明年增加5.5%的健保總額達1兆82億，但需等立院通過明年度中央政府總預算，他指出，依法總預算應在會計年度前1個月由立院議決，但立院至今仍未審議，政黨競爭難免，但應以國家利益為優先，期盼大家共同合作，讓明年預算盡快通過。

賴總統下午出席中華民國公立醫院協會舉辦的「醫療韌性守護健康台灣研討會」，包括總統府國策顧問暨健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻、國策顧問程文俊、衛生福利部長石崇良、台灣醫院協會理事長李飛鵬、中華民國公立醫院協會理事長陳威明等人也都到場。

賴總統致詞時表示，台灣過去在SARS、Covid-19期間，公立醫療體系即率先安排負壓隔離病房，自己要代表國家向醫界致敬，而公立醫療體系的精神，是在平凡中成就不平凡的事情，目標是守護健康台灣。

賴總統指出，政府會從4個面向持續努力：

1.改善公立醫療體系工作環境。包括持續增加健保總額，今年以5.5%高推估，加計公務預算今年還會增加181億元、明年增加199億，明年健保總額可達到1兆82億元，讓衛福部可以推動「不同工不同酬」，醫院也可以全面性加薪；此外，也增加公立醫院的專業加給，並討論醫療院所員工加班免除金等措施。

2.持續精進醫療服務量能及人才培養。除調整為不同工不同酬，以留住不同科別的人才，也要強化韌性、改善工作條件及人才培育。

3.全台所有醫學中心、區域醫院、地區醫院及診所的檢查資訊共享整合。Covid-19期間台灣的防疫成效可以如此出色，就是因為健保制度納保率高達99%以上，因此政府在推動防疫時，可以快速、有系統化的掌握民眾資訊。在既有的良好基礎上，搭配全面醫療服務智慧化，相信能進一步提高效能和醫療服務品質。不同體系的醫療院所間也應該串聯，共同提升效能，強化韌性。

4.社會責任及健保永續。政府提出「健康台灣深耕計畫」，規劃5年投入489億元，推動人才培育、醫療服務環境改善、智慧醫療、社會責任與永續醫療精神等。要感謝各大醫療院所配合響應，讓計畫能夠落實。也期盼此計畫的預算能協助醫療院所在面對不同區域、年齡層和疾病時，不被健保涵蓋範圍侷限，讓醫療服務品質更加提升。

賴總統說，政府也編列240億元預算推動「國家藥物韌性整備計畫」，執行期間自明年到118年，共計4年，著重藥物原料、製造、儲存及智慧調控，並與國際接軌。讓台灣在面臨自然災害或地緣政治變化時，仍保有醫療體系的韌性。此外，此計畫也能透過由各醫院負責統籌的「一國一中心」，讓邦交國或友好國家未來能使用台灣的藥品、醫材與醫療服務。不僅提升國家、社會與人民健康的韌性，也能推動台灣產業發展、布局國際。

賴總統表示，這些政策的推行，要等中央政府總預算案通過後才能實施。法律規定：「總預算案應於會計年度開始1個月前由立法院議決」，但至今立法院仍未審議。

賴總統指出，政黨競爭難免，但應以國家利益為最優先考量。期盼大家共同合作，在此歲末年終之際，讓中央政府總預算案儘速通過，明年才能順利推動許多新的計畫。

