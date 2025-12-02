1公頃全台最美仙草花海秘境！2大裝置波斯菊花田免費接駁情報搶先看

文／景點+ Carol整理報導

「2025關西仙草節」於12月6日至12月7日展開，今年打造面積超過1公頃的仙草與波斯菊花田，更設置2座主題打卡裝置，快將活動亮點、免費接駁情報一同筆記起來！

「2025關西仙草節」號稱全台最美仙草花秘境，活動於12月6日至12月7日展開。（圖／molly888666）

關西是新竹縣第三大的鄉鎮，也是知名的仙草故鄉，耕作面積有55公頃，今年產量達到30萬公斤，佔全國超過八成。「2025共下來享仙—關西仙草節」於12月6日至7日登場，今年以「童趣鄉野」為主軸、「最美秘境仙草花」為核心亮點，打造活動史上最大面積—超過1公頃的仙草與波斯菊花田。

（圖／molly888666，以下同）

花田坐落於關西仙草加工廠旁，距離活動會場約200公尺，現場首度設置兩座主題裝置，〈風吹花動〉結合風車與花田的創意構想；〈時光角落〉則位於花田中央，以木質課桌椅與積木素材搭建，呈現懷舊又童趣的「時光感」場景。

（圖／molly888666）

（圖／molly888666，以下同）

於2025年11月30日拍攝的關西仙草花節美景。（圖／aday0530）

免費DIY體驗活動包含：

1. 仙草咖啡

時間：12/6(六)、12/7(日) 09：30 -12：00

【DIY 區】現場報名，隨到隨做（每日 45 名額，做完為止） ​

​2. 彩繪風車

時間：12/6(六)、12/7(日) 上午場09:30–12:00、下午場13:00–15:30

【DIY 區】現場報名，隨到隨做（每日 100 份，做完為止） ​

3. 客家文化體驗_共下打粢粑

時間：12/7（日）14：30 - 15：30

*14：20 開放【舞台】右側排隊（共 50 個名額）

（圖／molly888666）

（圖／aday0530）

（圖／aday0530）

（圖／molly888666）

文史導覽活動

配合接駁車到站時間出發，現場報名參加（每 30 分鐘一梯次）

1. 導覽路線一：東安古橋巡禮（集結：東安古橋站下車處）

2. 導覽路線二：漫遊關西老街（集結：太和宮站下車處） ​

​​

農場旅遊專車

時間：10:00–15:00（每 60 分鐘一班）

路線：仙草加工廠→高平番茄農場→振華草莓園→鼎春園農場→托斯卡尼田間餐廳→長鑫草莓園→泰新草莓園→吳厝柿餅

（圖／aday0530）

（圖／農遊關西趣）

（圖／農遊關西趣）

現場屆時也將舉辦「80元抵用券刮刮樂」，現場FB追蹤按讚就送刮刮卡，有機會抽到市集80元抵用券，憑票根可參加當日抽獎，活動每日15:45抽出一份「共下慢旅生活組」獎品，12月6日、12月7日10:30、13:30限時兌換。另外，「關西打卡趣」活動只要於12月6日、12月7日9:00-15:30前往鎮上任務地點，完成指定拍照任務，就能兌換精美小禮物！

【Info】

2025關西仙草節

活動時間：12月6日至12月7日 9：00～16：00

主會場地點：關西仙草加工廠（新竹縣關西鎮高橋坑6號），花田距加工廠約200公尺，Google地圖搜尋「高橋草莓園」

停車場資訊：關西鎮第一停車場、東安古橋停車場

仙草節接駁車：12/6(六)、12/7(日) 09:30–16:00（每 30 分鐘一班），12:00–13:00午休

