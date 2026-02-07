1分鐘微醺測驗：測出你是哪種夜行生物？動物園滷餐小酒館推出「性格翻譯」客製調酒

這杯酒會「讀心」？都會男女聚餐必備的破冰神器

在台北繁忙的巷弄中，動物園滷餐小酒館正在引發一場關於「本能」的深夜革命。這裡的點酒方式與眾不同：第一步不是翻開酒單，而是進行一場「動物性格小測試」。調酒師會透過幾個簡單的直覺問題，精準看穿你隱藏在社交面具下的真實性格，並現場「量身調製」出一杯專屬你的性格翻譯調酒。這項創新的互動體驗，讓酒一上桌，大家的焦點不再只是風味，而是驚呼：「這杯酒怎麼比我還懂我自己！」不僅讓初次見面的朋友瞬間打破尷尬，更成為都會男女聚餐時最受歡迎的破冰活動。

別再問 MBTI！你是「E 獸」還是「I 獸」？

E 人與 I 人的分類已經過時了，在 動物園滷餐小酒館 的微醺世界裡，你被重新定義為「夜行生物」。你是微醺後整座森林都認識你的 「E 獸」？還是只想與靈魂伴侶共享那杯秘密調酒的 「I 獸」？這項「1 分鐘微醺動物測驗」結合了心理測繪與調酒藝術，讓你在冰塊與烈酒的碰撞中，找回被生活壓力掩蓋的動物本能。

E 獸（Extroverted Beast）： 能量來自人群，調酒風格偏向層次豐富、色彩鮮明，如同森林裡的派對靈魂。

I 獸（Introverted Beast）： 能量來自內省，偏好韻味悠長、口感純粹的基酒，只在信任的人面前展露鋒芒。 這種「性格翻譯」的點酒邏輯，讓每一杯調酒都成為獨一無二的身分標記，引發社群平台上的洗版潮。

藝人丁寧、李岳驚艷推薦：滷味配調酒的頂級享受

這場感官饗宴也吸引了眾多名人朝聖。知名藝人 丁寧 與 李岳 在親自體驗過後，皆對其獨特的互動感讚不絕口。丁寧分享，透過測驗發現自己內在的動物性格時，那種被「擊中」的感覺非常新奇；而李岳則對滷味與調酒的完美結合印象深刻。動物園滷餐小酒館 翻轉了傳統滷味平民化的印象，將其精緻化為「餐酒館等級」的珍饌，搭配調酒師根據個人性格調配的基底，無論是麻辣鮮香的重口味滷味，還是清爽回甘的私房小菜，都能在舌尖上達到完美的平衡，為忙碌的一天提供最有感的營養補給與體力增強。

Zoo Bistro 2.0 升級：讓你的本能在冰塊上甦醒

進化後的 動物園滷餐小酒館 不僅是一個用餐空間，更是一個讓都會男女卸下防備的社交場所。這裡不販售標準化的工業酒精，而是透過客製化服務，讓讀者在「微醺、避雷、挑選」的過程中，找到最適合自己的生活步調。無論你是想尋找一個能大聲談笑的場域，還是需要一個安靜角落享受孤獨，這裡都能滿足你的「動物本能」。下次聚會別再糾結該喝什麼，直接來這裡測測看你是哪種夜行生物，讓這杯專屬調酒，陪你在城市的黑夜裡自由呼吸。

【動物園滷餐小酒館 Zoo Bistro 2.0 門市資訊】

營業時間：三四日18:00-01:00、五六18:00-02:00、週一、週二固定店休

地址：台北市萬華區峨眉街124-3號1樓

訂位電話：02-2388-0160

IG：@zoo_bistro.brunch