1分鐘看到「27年來最真實的陳亭妃」 形象影片釋出反應熱烈 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台南報導

民進黨立委陳亭妃今（7）日發表系列形象影片，以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》開啟序幕，並表示第一支影片希望用1分鐘看到「27年來最真實的陳亭妃」，並強調這不只是形象影片，更是她長期投入教育、托育、社福政策的初心宣言。她希望讓家長放心、讓孩子快樂長大，「就是我想守護的台南」。

影片中，以陳亭妃為第一視角看著小孩子，用負責任、堅定的語氣緩緩道出「讓我們的孩子，平安長大」，畫面中雙手輕輕擁抱孩子，象徵守護與希望。陳亭妃表示，這句話是她多年從事公共服務的最大信念，「孩子是我們國家的未來，我希望台灣的每個孩子都能在安全、無憂、被照顧的環境中成長。」

陳亭妃指出，過去20多年走訪基層，看見許多雙薪家庭為了生活打拚，卻時常擔心孩子的照顧與教育問題。她相信政府有責任打造能讓家長放心、讓孩子快樂成長的城市，父母在工作時不必掛心，孩子能在安全、有愛的環境中長大，「這就是我想守護的台南」。

陳亭妃表示，延續「從家出發」的想法，透過真實互動的鏡頭語言，展現長期在教育、托育、社福政策上的推動成果，也象徵她從「台南自己的女兒」，走向陪伴每一個家庭的力量。

陳亭妃進一步表示，這次的影像計畫將分為多波段陸續釋出，未來的系列影片將會用不同的視角看到台南的每個角落，深入瞭解每個人的需要，如何讓市民有信任感、如何找回人民的感動，也就是不論在國會或在地方，她始終堅持走在最前面、聽見最多人的聲音。

「政治不只是競爭，更是對生活的責任。」陳亭妃強調，她希望這系列影片，能讓大家感受到一個女性、一位政治人物，對這座城市與下一代最真誠的心。陳的形象影片釋出後，民眾反應熱烈，紛紛留言「台南第一女市長」、「市長好」、「陳亭妃好讚」。

照片來源：陳亭妃辦公室提供

