1分鐘看政治》只補今年差額！停砍年金未落幕 國產花生面臨雙重夾擊
小編今天（10日）精選5件國內重要政治大事。立院去年底三讀通過「停砍公教年金」二法，政院、考試院立刻提出釋憲及暫時處分聲請。而銓敘部現在決定做一半，拒發公教人員退休金回溯差額，僅補發近半年，停砍年金未落幕。另外，受到美國免關稅進口花生預期心理衝擊，今年國產的雲林花生價格暴跌3成，原因是脫殼花生業者的庫存還很高，加上美國零關稅花生即將進口的預期心理，雙重夾擊導致。
【1】停砍公教年金 只補今年差額
立法院去年底三讀通過「停砍公教年金」相關修正案，自民國107年起逐年調降的退休所得替代率停止下降，統一回溯至112年標準計算，目前全台約19萬名已退休公教人員的退休所得替代率須重新審定。銓敘部半年系統調整後，6月8、9日陸續發出公文，將退休公教月退金統一依重審結果發放，而114年12月28日至115年7月31日應補發的差額，最晚今年8月1日完成補發。
【2】僅釋一半善意 停砍年金未落幕
立院去年底三讀通過「停砍公教年金」二法，政院、考試院立刻提出釋憲及暫時處分聲請。但依憲政精神，暫時處分裁定結果出爐前，行政院應依法執行及編列預算。銓敘部現在決定做一半，僅補發近半年差額，但修法明訂要回溯至民國113年所得替代率水準，不再逐年調降。憲法法庭如今「違法重啟」，若綠營堅持對抗，停砍年金一事恐未落幕，退休公教先別高興得太早。
【3】零關稅尚未進口 國產花生崩跌
雲林縣花生占全台近九成產量，目前正值今年第一期採收期，不料才剛開盤就應聲倒地，產地價已慘跌至每台斤33至36元，對比去年同期每台斤53、54元行情，暴跌近20元。中華民國落花生協會理事長黃伯文研判貿易商手上去年的存量尚未賣完，加上美國零關稅花生即將進口的預期心理，雙重夾擊導致。
【4】賴清德轟刪無人機預算 喊不放棄
賴清德總統9日出席台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師致詞時，大談政府發展無人機產業政策，並將炮火轉向在野黨，批評在野黨將國防特別預算條例中的無人機產業發展經費全數刪除，而且115年度中央總預算至今也還沒通過。賴清德並向現場近200家廠商兩度喊出：「我不會放棄」，強調無人機對國家而言太重要了，要大家跟他一起努力。
【5】經濟海域談判 外交部否認主權遭瓜分
針對日本及菲律賓即將啟動經濟海域談判，外交部9日表示，外界部分言論將專屬經濟海域劃界與領土、領海主權混為一談，說法不符合國際海洋法實務及事實，並再轟中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權。對此，國民黨立委黃建賓批評，外交部只會用政治語言麻痺人民，既放棄漁權，又出賣主權。
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