1分鐘連闖2紅燈！ 回收婦「邊騎邊掉鐵管」最高罰近3萬

台中市 / 綜合報導

台中太平一名婦人，不但騎乘機車滿載回收物，而且行經人口密集的市區時，不到1分鐘、短短500公尺內，就連續闖了2個紅燈，車上的鐵管還掉落路面，還好沒有造成交通事故，後方駕駛看不下去，狂按喇叭追上去提醒，婦人才知道自己闖了大禍，警方強調，婦人載太多回收物，車牌被遮蔽，加上闖紅燈以及物品掉落的情況，最高將會面臨將近3萬元的罰款。

身穿紅衣的婦人騎乘機車滿載資源回收物，路口紅燈她左看右看，違規闖了過去，開車跟在後方的民眾，轉個彎發現，婦人車上的鐵管掉在馬路上，趕快按喇叭，婦人疑似沒聽到，又闖了第2個紅燈繼續往前行駛，民眾追了上去，發現路口又掉了一根鐵管，這下他不忍了，喇叭直接按好按滿，追到路口當面提醒婦人。

民眾VS.回收婦人說：「東西掉到地上啦(東西掉在地上)，對啦，整條路都你的東西，(好好，失禮失禮)。」離譜的情況發生在台中太平區，1月27日上午11點多，婦人在育仁路先是違規闖紅燈，過彎後接著掉鐵管，她繼續行駛無視交通號誌，又闖了紅燈然後又掉了鐵管，不到1分鐘短短500公尺之內，連續闖紅燈掉鐵管，直到民眾把她攔了下來，她才知道闖了大禍。

民眾說：「不好啦，比較危險，我們用路人會很危險，機車如果壓到那個遺落的東西，可能會摔倒。」婦人連續違規的情況，警方已經掌握，台中市太平警分局新平所所長陳信宇說：「負載資源回收物品，沿途掉落，並闖越2個路口紅燈，目前已派員查處。」

婦人行經的路段，是太平區人口密集的商圈，平常車流量就不少還好沒有發生交通事故，警方強調，婦人滿載回收物遮蔽車牌，可罰600元，闖紅燈2次最高可罰10800元，東西沒綁好掉落最高可罰1萬8千元，相關事證會調閱監視器，進行開罰。

