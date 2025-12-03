1分鐘1條貼文！川普深夜網癮爆發罵人兼自誇

▲美國總統川普2日主持內閣會議的時候，多次被捕捉到睡意侵襲、神情疲憊。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）是全球知名的社群愛好者，但他的網癮1日晚間達到新巔峰，不到5小時內，就發布超過160則推文，不到一分鐘就發1條貼文。

綜合衛報等外媒報導，79歲的川普1日晚間突然網癮大爆發，在美東時間晚間7時09分到11時57分，不到五個小時內就發布超過160則貼文，發文頻率一度超過每分鐘一條。

川普的發文內容分為幾種，其一是攻擊自己的政治對手，包括明尼蘇達州長沃茲（Tim Walz）、加州州長紐森（Gavin Newsom）、民主黨籍亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）及另外五名國會民主黨人，前眾議長裴洛西、前總統歐巴馬、前FBI局長柯米、前司法部部長霍德也都中槍。

另一些貼文則是川普的自我吹捧，如佛州共和黨籍聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）大讚川普的政治議程，稱川普為「有史以來最偉大的總統」。還有應景說「聖誕節正式變得再次美好了」，並附上川普客串電影《小鬼當家2：迷失紐約》，與演員麥考利（Macaulay Culkin）的劇照。其中一些貼文還被轉發了2次。

此外，川普也發布了一些「匪夷所思的陰謀論」，包括稱馬斯克（Elon Musk）追查到在塞爾維亞的電腦設備IP位址，讓這些機器失效、阻止這些設備篡改選票，拯救2024大選。

還有稱國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）已經掌握文件，可「揭露」歐巴馬在川普第一任期內主導「通俄門陰謀」的證據。

川普也轉貼了一個會被輕易推翻的謠言，指稱有數百萬非法移民「登記投票，並且確實投票」參與美國選舉。

衛報指出，川普當天有很多貼文都是轉發兩次，再發完原文後，立刻轉發並加上自己或其他轉發者的評論。而從發文頻率來看，川普在午夜之後就上床睡覺，週二一大早就起床，繼續敲鍵盤發文，呼籲共和黨人支持喬治亞州州長選舉、田納西州眾議院選舉，連發兩篇文強調Truth Social是最棒的。

不過，川普熬夜玩社群又早起，似乎讓他精神不濟，2日中午左右川普參加內閣會議時，就被拍到不斷打瞌睡、閉目養神，屢屢試圖睜開雙眼，但也敵不過睡意侵襲。

