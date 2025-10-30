1到9月觀光逆差805萬人次 觀光署：出國不影響國旅

點開旅遊平台搜尋這個週末的台北房價，平日約3000多元的四星級飯店價格來到快要7000台幣。立委表示，民眾甚至反映西門町商圈房價一晚飆到8000，原來是這週有韓團演唱會在台北舉辦。

立委就問交通部，國旅高房價已經詬病，每逢活動又再漲價，如何讓民眾找回信心？

民眾黨立委林國成指出，「房價哄抬到10倍，把所有旅客當成盤子。」

交通部次長林國顯回應，「我們會要求各縣市政府要去做查核，如果違規依照《發展觀光條例》，處1萬以上、5萬以下的罰鍰。」

觀光署上午赴立法院報告今年國際旅客900萬達標情形，觀光署指出，今年1到9月來台旅客已經超過605萬人次，較去年同期成長9%，但受關稅匯率等外在因素影響大，面臨多元挑戰，至於觀光逆差還在擴大中。

國民黨立委洪孟楷提問，「1到9月我們現在觀光逆差有多少？」

觀光署長陳玉秀回應，「現在大概是出入境差805萬人次。」

洪孟楷說道，「那只剩最後3個月 ，署長你是要創紀錄是不是？」

交通部次長林國顯表示，「如果以這樣的一個趨勢來看，今年來台旅客可能大概是830萬到840萬之間。」

觀光署長陳玉秀則指出，匯率會讓台灣旅客出國旅遊相對便宜，短時間內還是會持續這種現象，但出國不影響國旅；明（2026）年度也將會提出年度計畫，鼓勵國人平日在國內旅遊。