1劑1億罕病藥納健保 連賢明曝早年一慘況：樂繳健保費「花得很划算」

衛福部健保署28日宣布，將治療罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」的用藥Upstaza納入健保，由於其1劑就要1億元，引起兩派爭論。對此，中華經濟研究院長連賢明認為，健保的目的之一，是希望讓社會底層民眾能不要因病而貧，所以他樂於繳健保費，「這筆錢雖然不見得會用到，但覺得花得很划算」。

連賢明今（12/3）在臉書發文，表示最近看到許多人在網路上吵到底健保要不要給付一些昂貴的罕見疾病藥物，兩邊各有立論，吵得不可開交。

健保是福利還是保險？很難一刀切

他說，這讓他想起每次開始上醫療經濟學的時候，都有學生（特別是醫生）問到台灣的健保到底是保險還是福利。保險的話就應該自負盈虧，政府就不需要管制與介入；假設福利的話，那這些經費不足之處就應該政府補貼，不應該由醫界承擔任何財物損失。

連賢明說，早年他還會跟學生花時間解釋台灣健保的設計，現在年紀比較大了，都很有技巧地講「你可以說健保是帶有福利的醫療保險，或是健保是帶有保險的社會福利。」

其實在世界各國，即便是大家覺得最像市場的美國，醫療產業都是高度管制和補貼的，很難一刀切說醫療保險到底是單純保險還是單純福利。就拿這個罕見疾病藥物來說，假設是民營的保險公司，應該避之唯恐不及，更不要說還提供甚至增加更新更貴的藥物，不用學過財務精算都知道，這樣會對保險的財務造成負擔。

過去自費洗腎負擔重 不少患者走絕路

不過，連賢明認為，健保的目的本來就不是單純的提供醫療服務，更希望透過這些服務，讓社會底層民眾能不要因病而貧，也不要因病而家庭破碎。

他提到，在健保實施以前，新聞媒體常報導許多家庭因洗腎洗到妻離子散。早期洗腎一次約4500塊，一個月要洗13次，一個家庭一個月就要花費5到6萬，很多家庭根本無法負擔，只好賣房賣地來繼續洗腎，還有一些怕拖累家人選擇輕生，健保實施後負擔了洗腎治療，變相解決許多的社會問題。

「所以我常常跟學生說，我願意繳健保費，也贊成健保漲價」，連賢明說，因為一個月多交兩千元，可以不用早上起來看到那些因為缺乏醫療資源所以無奈輕生的報導，健保讓社會中大家彼此互相幫忙，這樣每天工作的心情會好很多，這筆錢雖然不見得會用到，但覺得花很很划算。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

