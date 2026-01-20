1動作釀9成膀胱炎！權威醫陳宏一解碼「男女最常見泌尿問題」：這些壞習慣恐害膀胱功能「永久報廢」

泌尿疾病普遍、難以啟齒、卻深刻影響生活品質。無論男性、女性或高齡族群，都可能因排尿問題而飽受困擾。 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目 《百大醫言堂》，最新一集邀請到泌尿外科權威、前三軍總醫院院長陳宏一解析常見泌尿疾病，從男性的攝護腺肥大，到女性常見的膀胱炎，以及兩性共有的血尿、結石與癌症警訊，以淺白方式提醒民眾「泌尿健康不能拖」。 陳宏一比喻：「腎臟24小時都在製造尿液，如果排不出去，就像水回流到水庫和處理廠一樣，一定會出問題。」泌尿問題看似小事，一旦拖延，後果卻可能非常嚴重。

廣告 廣告

陳宏一指出，隨著年齡增長，泌尿系統的問題「其實大大小小會慢慢出來」，若未及時處理，不僅影響生活品質，甚至可能引發更嚴重的併發症。

男女有別的泌尿困擾

從臨床經驗來看，男女在泌尿系統疾病的表現上，有著明顯差異。

男性最常見的問題，多半與攝護腺有關。「男性的話，我們常見的就是年紀大了，攝護腺肥大，解小便比較困難，或是頻尿、夜尿，就是解小便的困擾，影響生活品質。」陳宏一說。

女性的泌尿問題，則多半集中在感染與控制能力上。「就是所謂的頻尿，大部分是泌尿道發炎，也就是膀胱尿道的發炎。」此外，曾經生產、進入中年後的女性，骨盆底肌群也可能因撐開或受損，而出現不同程度的尿失禁。

不論男女，陳宏一特別強調，只要出現血尿，幾乎都代表「有問題」。血尿可能來自結石，也可能與泌尿道腫瘤相關，「這些都是要治療的」，絕不能因沒有疼痛而掉以輕心。

夜尿頻尿不是腎臟壞，而是排不乾淨

男性攝護腺如李子大小，位在膀胱下方、尿道出口處，是排尿時不可或缺的關卡。在正常狀態下，攝護腺會在神經指令控制下打開，讓尿液順利排出。然而隨著年齡增長，男性的睪固酮會刺激攝護腺組織持續增生、變大。

到了50~60歲之後，肥大的攝護腺開始壓迫尿道，排尿困擾也逐漸浮現。常見症狀包括尿流變細、變慢，需要站在廁所等一段時間才能解尿；嚴重時，尿柱分叉，或解完後仍滴滴答答，產生「解不乾淨」的感覺。

不少男性因夜尿次數增加，擔心腎臟功能是否出問題？對此，陳宏一釋疑，從生理角度來看，夜尿反而顯示腎臟仍在正常運作。

夜尿增加，多半是因為攝護腺阻塞，導致排尿不完全，而不是腎臟衰竭。他也補充，飲水量、飲酒或攝取利尿食物，確實會影響尿量，屬於正常生理現象。

良性肥大vs攝護腺癌，症狀幾乎相同

值得注意的是，攝護腺肥大雖多屬於良性，但與攝護腺癌在症狀表現上卻幾無差異。

「攝護腺癌和良性的攝護腺肥大症狀完全一樣，兩個都不會痛，也沒有什麼特別不一樣的症狀。」陳宏一坦言，單憑症狀，幾乎不可能分辨良惡性，因此臨床上，還是必須透過檢查來判斷。

一般來說，會先以超音波觀察攝護腺大小，再透過肛門指診進行觸診。「戴手套進去摸看看有多大，感覺它的大小，主要的也是要查一下，它是不是有長壞東西。」

此外，抽血檢測PSA（攝護腺特定抗原）也是重要依據。「如果有再變高，然後再加上指診，看看裡面有沒有硬塊，如果是硬塊就高度懷疑可能是攝護腺癌。」

陳宏一建議，男性在50歲之後應定期接受相關檢查。若檢查數據正常，半年或1年追蹤一次即可；若有高度懷疑，則需每3個月抽血追蹤。

若確定為良性攝護腺肥大，通常會藉助藥物放鬆交感神經，讓尿道張開，「讓它好解，解得乾淨一點」，以改善頻尿與生活品質。但他也直言，藥物並不能讓攝護腺縮小，「因為它大了就大了」。

一旦當症狀嚴重、夜尿頻繁到影響睡眠，或出現完全解不出尿的情況，就建議透過手術改善。「如果每天晚上起來好幾次，甚至5~6次，等於睡眠品質沒有了，那就是（手術）適應症。」

而若確診攝護腺癌，也無須太過憂心。陳宏一直言，攝護腺癌進展速度緩慢，其實是「最好處理」的癌症之一。只要及早發現，透過手術完整切除，存活率相當高。現今手術出血量更大幅降低，術後也能搭配放射線或其他治療方式。

延伸閱讀： 82歲拜登罹攝護腺癌「已轉移骨骼」！一年前健檢正常，為何發現已末期？醫揭6徵兆：男逾50歲都該檢查

女性泌尿道問題，往往是從憋尿開始

在泌尿科門診中，女性患者始終佔據多數，其中約7~8成都是膀胱尿道炎，這與女性泌尿道結構、生理習慣與日常行為密切相關。

特別是「憋尿」，更是女性泌尿道感染最常見的誘因之一。原因是長時間不解尿，會使膀胱過度撐大，「她喜歡憋，憋久了，導致撐住膀胱的內膜發炎。」

他形容，膀胱內膜就像人的手，「捏久了會腫起來」，一旦腫脹，就等同於發炎，嚴重時甚至可能使微血管破裂出血。症狀包括頻尿、解尿疼痛、夜間反覆跑廁所等。

由於女性尿道口靠近陰道，與肛門距離僅幾公分，加上尿道本身只有3~4公分長，使細菌更容易進入膀胱，「80%、90%做細菌培養，都是大腸桿菌，導致膀胱尿道發炎。」

如廁後的清潔習慣同樣關鍵。陳宏一指出，若「大號完了，從後面往前擦」，細菌可能隨著內褲纖維移動至尿道口與陰道。

「它會順著妳的棉織布上來，到這個陰道或者尿道口，或者直接又到膀胱去了。」他提醒，女性如廁完，清潔時「最好是從前面往後擦」，免治馬桶沖洗時，也應避免由後往前沖。

延伸閱讀： 才尿完又憋不住、夜間頻跑廁所…台灣15％女性為「膀胱過動」所苦！醫：做4件事可改善

避免復發，唯一答案「不要憋」

不少女性疑惑，明明治療過泌尿道發炎，為什麼卻一再復發？原因往往包括憋尿惡習、攝取刺激性飲食與過往感染史。

若感染未妥善處理，細菌可能由尿道、膀胱一路向上，經輸尿管影響腎臟。「憋太久的話會倒流回來，經過輸尿管回到腎臟，變成腎臟發炎。」

當腎臟受影響時，患者常出現高燒，這就屬於嚴重泌尿道感染。陳宏一以「下水道不通」比喻，尿液與細菌滯留體內，久了便可能化膿，甚至引發全身性反應，嚴重恐需洗腎。

陳宏一更示警，無論是膀胱炎或結石導致輸尿管不通、倒流，都可能引發腎水腫（水腎），「水腎會怎樣？就是腎臟壞掉了！」因此一旦出現小便少、下肢水腫，就要注意是否腎臟出問題。

結石與無痛血尿，是不能忽視的沉默警訊

此外，結石是不分男女共有的泌尿道問題，初期往往無感，直到掉入輸尿管才引發劇痛，有時甚至「痛到讓人想撞牆壁！」

相較之下，「不痛的血尿」更令人警惕。「突然起來，一小便怎麼都是血，無痛的」，這類情況，就要高度懷疑是膀胱或腎臟腫瘤。

診斷需從尿液、血液檢查開始，必要時安排膀胱鏡，再搭配影像檢查，「精確去診斷，有沒有壞東西在腎臟或是膀胱」。

喝啤酒能排結石、南瓜籽助「強腎固本」？

對於坊間相傳「多喝啤酒幫助排出腎結石」？陳宏一闢謠說，理論上啤酒只是利尿，還不如喝水沖掉就好。

也有一說，多吃南瓜籽、茄紅素能「強腎固本」、保護攝護腺？陳宏一則解釋，國外的確有發表相關研究，但終歸屬於保健品，每個人接受的效果不一樣，「它對身體沒什麼大壞處，是可以試，但真的有問題還是要看醫生。」

陳宏一提醒，感染與結石多半不是一夕形成，而是長期累積，特別是隨著年紀增長，腦部神經控制泌尿系統的能力也會退化，因此最好的預防方法，仍回歸一句「不憋尿」。

「我常跟病人宣導，為什麼上課50分鐘就要休息？就是讓你去洗手間，不管你有沒有（尿意），都去走一下比較好，大約1個小時一次。」陳宏一笑說，別以為自己想上廁所是錯覺，其實當尿液已達某一個程度，自然會刺激膀胱神經，傳到腦部發出訊號，「要相信它！」別催眠自己多忍一下。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG

《百大醫言堂》由慈月基金會及神腦科技文教基金會聯合出品，目的是傳遞最正確、最實用、最先進的疾病相關資訊。每集將會邀請一位不同領域的權威醫師，親自到現場分享，為國人的健康把關。這不僅是一個節目，更是您了解健康、掌握未來的平台。





更多幸福熟齡文章

曹西平疑因高血壓猝逝！沒頭暈胸悶就沒事？醫曝「沉默殺手」瞬間奪命：做1件事有效降血壓

歷經心梗中風，心臟放14根支架！81歲施振榮揭「簡單」養生訣：生老病死一定有，但不健康日子越短越好

維他命D吃再多都沒用？腸道「漏洞」才是免疫黑洞！醫：這14種食物比曬太陽139分鐘更有效