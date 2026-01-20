1動作釀9成膀胱炎！權威醫陳宏一解碼「男女最常見泌尿問題」：這些壞習慣恐害膀胱功能「永久報廢」
泌尿疾病普遍、難以啟齒、卻深刻影響生活品質。無論男性、女性或高齡族群，都可能因排尿問題而飽受困擾。 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目 《百大醫言堂》，最新一集邀請到泌尿外科權威、前三軍總醫院院長陳宏一解析常見泌尿疾病，從男性的攝護腺肥大，到女性常見的膀胱炎，以及兩性共有的血尿、結石與癌症警訊，以淺白方式提醒民眾「泌尿健康不能拖」。 陳宏一比喻：「腎臟24小時都在製造尿液，如果排不出去，就像水回流到水庫和處理廠一樣，一定會出問題。」泌尿問題看似小事，一旦拖延，後果卻可能非常嚴重。
陳宏一指出，隨著年齡增長，泌尿系統的問題「其實大大小小會慢慢出來」，若未及時處理，不僅影響生活品質，甚至可能引發更嚴重的併發症。
男女有別的泌尿困擾
從臨床經驗來看，男女在泌尿系統疾病的表現上，有著明顯差異。
男性最常見的問題，多半與攝護腺有關。「男性的話，我們常見的就是年紀大了，攝護腺肥大，解小便比較困難，或是頻尿、夜尿，就是解小便的困擾，影響生活品質。」陳宏一說。
女性的泌尿問題，則多半集中在感染與控制能力上。「就是所謂的頻尿，大部分是泌尿道發炎，也就是膀胱尿道的發炎。」此外，曾經生產、進入中年後的女性，骨盆底肌群也可能因撐開或受損，而出現不同程度的尿失禁。
不論男女，陳宏一特別強調，只要出現血尿，幾乎都代表「有問題」。血尿可能來自結石，也可能與泌尿道腫瘤相關，「這些都是要治療的」，絕不能因沒有疼痛而掉以輕心。
夜尿頻尿不是腎臟壞，而是排不乾淨
男性攝護腺如李子大小，位在膀胱下方、尿道出口處，是排尿時不可或缺的關卡。在正常狀態下，攝護腺會在神經指令控制下打開，讓尿液順利排出。然而隨著年齡增長，男性的睪固酮會刺激攝護腺組織持續增生、變大。
到了50~60歲之後，肥大的攝護腺開始壓迫尿道，排尿困擾也逐漸浮現。常見症狀包括尿流變細、變慢，需要站在廁所等一段時間才能解尿；嚴重時，尿柱分叉，或解完後仍滴滴答答，產生「解不乾淨」的感覺。
不少男性因夜尿次數增加，擔心腎臟功能是否出問題？對此，陳宏一釋疑，從生理角度來看，夜尿反而顯示腎臟仍在正常運作。
夜尿增加，多半是因為攝護腺阻塞，導致排尿不完全，而不是腎臟衰竭。他也補充，飲水量、飲酒或攝取利尿食物，確實會影響尿量，屬於正常生理現象。
良性肥大vs攝護腺癌，症狀幾乎相同
值得注意的是，攝護腺肥大雖多屬於良性，但與攝護腺癌在症狀表現上卻幾無差異。
「攝護腺癌和良性的攝護腺肥大症狀完全一樣，兩個都不會痛，也沒有什麼特別不一樣的症狀。」陳宏一坦言，單憑症狀，幾乎不可能分辨良惡性，因此臨床上，還是必須透過檢查來判斷。
一般來說，會先以超音波觀察攝護腺大小，再透過肛門指診進行觸診。「戴手套進去摸看看有多大，感覺它的大小，主要的也是要查一下，它是不是有長壞東西。」
此外，抽血檢測PSA（攝護腺特定抗原）也是重要依據。「如果有再變高，然後再加上指診，看看裡面有沒有硬塊，如果是硬塊就高度懷疑可能是攝護腺癌。」
陳宏一建議，男性在50歲之後應定期接受相關檢查。若檢查數據正常，半年或1年追蹤一次即可；若有高度懷疑，則需每3個月抽血追蹤。
若確定為良性攝護腺肥大，通常會藉助藥物放鬆交感神經，讓尿道張開，「讓它好解，解得乾淨一點」，以改善頻尿與生活品質。但他也直言，藥物並不能讓攝護腺縮小，「因為它大了就大了」。
一旦當症狀嚴重、夜尿頻繁到影響睡眠，或出現完全解不出尿的情況，就建議透過手術改善。「如果每天晚上起來好幾次，甚至5~6次，等於睡眠品質沒有了，那就是（手術）適應症。」
而若確診攝護腺癌，也無須太過憂心。陳宏一直言，攝護腺癌進展速度緩慢，其實是「最好處理」的癌症之一。只要及早發現，透過手術完整切除，存活率相當高。現今手術出血量更大幅降低，術後也能搭配放射線或其他治療方式。
延伸閱讀：
82歲拜登罹攝護腺癌「已轉移骨骼」！一年前健檢正常，為何發現已末期？醫揭6徵兆：男逾50歲都該檢查
女性泌尿道問題，往往是從憋尿開始
在泌尿科門診中，女性患者始終佔據多數，其中約7~8成都是膀胱尿道炎，這與女性泌尿道結構、生理習慣與日常行為密切相關。
特別是「憋尿」，更是女性泌尿道感染最常見的誘因之一。原因是長時間不解尿，會使膀胱過度撐大，「她喜歡憋，憋久了，導致撐住膀胱的內膜發炎。」
他形容，膀胱內膜就像人的手，「捏久了會腫起來」，一旦腫脹，就等同於發炎，嚴重時甚至可能使微血管破裂出血。症狀包括頻尿、解尿疼痛、夜間反覆跑廁所等。
由於女性尿道口靠近陰道，與肛門距離僅幾公分，加上尿道本身只有3~4公分長，使細菌更容易進入膀胱，「80%、90%做細菌培養，都是大腸桿菌，導致膀胱尿道發炎。」
如廁後的清潔習慣同樣關鍵。陳宏一指出，若「大號完了，從後面往前擦」，細菌可能隨著內褲纖維移動至尿道口與陰道。
「它會順著妳的棉織布上來，到這個陰道或者尿道口，或者直接又到膀胱去了。」他提醒，女性如廁完，清潔時「最好是從前面往後擦」，免治馬桶沖洗時，也應避免由後往前沖。
延伸閱讀：
才尿完又憋不住、夜間頻跑廁所…台灣15％女性為「膀胱過動」所苦！醫：做4件事可改善
避免復發，唯一答案「不要憋」
不少女性疑惑，明明治療過泌尿道發炎，為什麼卻一再復發？原因往往包括憋尿惡習、攝取刺激性飲食與過往感染史。
若感染未妥善處理，細菌可能由尿道、膀胱一路向上，經輸尿管影響腎臟。「憋太久的話會倒流回來，經過輸尿管回到腎臟，變成腎臟發炎。」
當腎臟受影響時，患者常出現高燒，這就屬於嚴重泌尿道感染。陳宏一以「下水道不通」比喻，尿液與細菌滯留體內，久了便可能化膿，甚至引發全身性反應，嚴重恐需洗腎。
陳宏一更示警，無論是膀胱炎或結石導致輸尿管不通、倒流，都可能引發腎水腫（水腎），「水腎會怎樣？就是腎臟壞掉了！」因此一旦出現小便少、下肢水腫，就要注意是否腎臟出問題。
結石與無痛血尿，是不能忽視的沉默警訊
此外，結石是不分男女共有的泌尿道問題，初期往往無感，直到掉入輸尿管才引發劇痛，有時甚至「痛到讓人想撞牆壁！」
相較之下，「不痛的血尿」更令人警惕。「突然起來，一小便怎麼都是血，無痛的」，這類情況，就要高度懷疑是膀胱或腎臟腫瘤。
診斷需從尿液、血液檢查開始，必要時安排膀胱鏡，再搭配影像檢查，「精確去診斷，有沒有壞東西在腎臟或是膀胱」。
喝啤酒能排結石、南瓜籽助「強腎固本」？
對於坊間相傳「多喝啤酒幫助排出腎結石」？陳宏一闢謠說，理論上啤酒只是利尿，還不如喝水沖掉就好。
也有一說，多吃南瓜籽、茄紅素能「強腎固本」、保護攝護腺？陳宏一則解釋，國外的確有發表相關研究，但終歸屬於保健品，每個人接受的效果不一樣，「它對身體沒什麼大壞處，是可以試，但真的有問題還是要看醫生。」
陳宏一提醒，感染與結石多半不是一夕形成，而是長期累積，特別是隨著年紀增長，腦部神經控制泌尿系統的能力也會退化，因此最好的預防方法，仍回歸一句「不憋尿」。
「我常跟病人宣導，為什麼上課50分鐘就要休息？就是讓你去洗手間，不管你有沒有（尿意），都去走一下比較好，大約1個小時一次。」陳宏一笑說，別以為自己想上廁所是錯覺，其實當尿液已達某一個程度，自然會刺激膀胱神經，傳到腦部發出訊號，「要相信它！」別催眠自己多忍一下。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
《百大醫言堂》由慈月基金會及神腦科技文教基金會聯合出品，目的是傳遞最正確、最實用、最先進的疾病相關資訊。每集將會邀請一位不同領域的權威醫師，親自到現場分享，為國人的健康把關。這不僅是一個節目，更是您了解健康、掌握未來的平台。
更多幸福熟齡文章
曹西平疑因高血壓猝逝！沒頭暈胸悶就沒事？醫曝「沉默殺手」瞬間奪命：做1件事有效降血壓
歷經心梗中風，心臟放14根支架！81歲施振榮揭「簡單」養生訣：生老病死一定有，但不健康日子越短越好
維他命D吃再多都沒用？腸道「漏洞」才是免疫黑洞！醫：這14種食物比曬太陽139分鐘更有效
其他人也在看
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 4
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 188
232條款雙面刃？台積電大利多 聯電、世界先進爆「邊緣化」危機
台美對等關稅談判落幕，台灣擴大投資美國，拿到與日韓相同的15%關稅，在232條款談判中率先拿到最優惠稅率，對於「護國神山」是一大幫助。然專家也憂心，未赴美設廠的晶片商恐被邊緣化，包括聯電與世界先進。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 13
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 2 小時前 ・ 76
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 237
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 4 小時前 ・ 51
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 241
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 197
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
李多慧遭爆難搞價碼高、活動減少 公司嚴正駁斥了
李多慧去年9月參與電影《辛亥隧道》演出，但有媒體指稱她為了配合宣傳行程，將減少今年上半年的公開活動，專心投入電影宣傳。此外，還有公關公司爆料她工作的態度與期待規格不但要求繁多，報價也高於市場行情。不過根據《NOWNEWS今日新聞》報導，李多慧經紀公司對此事件發聲...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 24
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 808
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 8
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 2 小時前 ・ 4
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 35
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
早餐店因病停業！萬人見「這幕」淚讚喊：做人太成功
生活中心／曾詠晞報導16日一名網友在臉書社團分享一張動人照片，並配文「鐵捲門上有洋蔥」來表達心中的感動。位於台北市市民大道附近的一家老字號早餐店，近期因老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出休息告示。沒想到原本簡單的公告，竟意外被滿滿的「祝福留言」包圍，熟客們自發的在門口張貼字條為老闆打氣。這幕充滿溫馨的畫面被上傳至許多臉書社團後，隨即引發萬人按讚，不禁讓網友感嘆「哇…好成功的一間店」。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 4