「1動作」隱形殺手！高雄一家4口「洗澡洗到險滅門」全台10天爆9人送醫

記者許雅惠／台北報導

冷氣團強襲全台「凍番薯」，大家窩在家裡緊閉門窗，卻沒想到「隱形殺手」已經悄悄摸進家門！全台近期傳出多起一氧化碳中毒案件，高雄市鼓山區更發生「一家4口」洗澡洗到一半集體頭暈、想吐，緊急送醫救命。消防署驚爆，光是今年短短10天內，全台就已經有9人因此送醫，更點出「這一個致命習慣」是肇事元兇！

洗澡洗到差點沒命！ 高雄4口「頭獄驚魂」全因這扇窗

高雄市鼓山區8日發生一起驚悚案件，一家4口原本開心地在家避寒，沒想到在使用熱水器後，全家人陸續出現頭暈、噁心、四肢無力等症狀，驚覺不妙趕緊求救。消防局初步調查發現，該住戶雖然使用的是「屋外式瓦斯熱水器」，卻裝設在「加蓋窗戶」的陽臺，加上天冷門窗關得死死的，導致燃燒廢氣無法排出，一氧化碳在室內迅速累積，差點釀成滅門慘劇。

廣告 廣告

消防署示警：全台88%中毒案都是「這原因」！

根據消防署統計，109年至113年全台122起中毒案中，竟然有高達 88% 都是因為「屋外式熱水器裝在通風不良處」。消防署表示，許多民眾為了遮風避雨在陽台加裝窗戶、晾掛大量衣物，這些都是奪命地雷！一旦瓦斯燃燒不完全，劇毒的一氧化碳就會直接滲入客廳或臥室，讓人在不知不覺中陷入昏迷。

頭暈、想吐就是訊號！ 專家教你「保命絕招」

為了防堵悲劇再發生，消防署呼籲，如果熱水器裝在室內或封閉陽台，一定要改用具有強制排氣功能的「FE式」（半密閉強制排氣式）或FF式（密閉強制供排氣式）熱水器。此外，如果你在洗澡或使用熱水器時，突然感到「頭暈、噁心、想吐、四肢癱軟」，千萬不要以為只是感冒或太累，這就是中毒前兆！

消防署強調，一旦察覺異狀，請立刻做出以下兩動作：

立刻推開所有窗戶，保持通風。 第一時間打119求救，並停止使用熱水器。

千萬別讓熱呼呼的熱水澡，變成奪命的最後晚餐！

消防署表示，許多民眾為了遮風避雨在陽台加裝窗戶、晾掛大量衣物，這些都是奪命地雷！（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

超噁！名店蔘雞湯「吃到屎」？黃褐色排泄物畫面曝 他崩潰：嘴裡全臭味

50年來最強進化！樂高「智慧積木」黑科技曝光 3月上市網驚：積木活了

大撤退？IKEA宣布關閉大陸7門市！上海、廣州全中標 「背後慘況」曝光

存股變飆股？低軌衛星火力全開 法人點它「通吃AI+衛星」:目標營收驚人

