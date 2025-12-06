1千元買「超迷你」聖誕交換禮物 網卻讚翻：會增值

距離聖誕節的日子不遠了，不少人會玩交換禮物，一名網友透露，自己購入0.04錢的迷你黃金招財貓，打趣說「實用又保值」，貼文曝光後，隨即掀起熱議。

網友在Threads發文表示，公司要玩交換聖誕禮物，預算是一千塊左右，因此他買了一顆0.04錢的黃金，造型是小到連形狀都看不太清楚的招財貓，「希望收到的人不會嫌它是小廢物」。該網友也驚嘆黃金價格「真的貴」。

貼文曝光後，立刻引起上萬名網友熱議，「為什麼送這種小廢物，收到的人會太開心」、「你簡直是交換禮物界的模範生」、「比馬克杯水晶球好太多的，還會增值。題外話，現在送杯子會讓人開心的，大概就是電動攪拌杯了」，另外也有其他網友分享經驗，「我2021也送過黃金當交換禮物，有噓聲也有讚聲，明明就超讚」。

