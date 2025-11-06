1千萬存款信託受益人獨漏他! 三重男砍死姊姊、妹妹也中刀

2025年11月6日，新北市三重區發生凶殺命案，警方封鎖現場勘驗。讀者提供



新北市三重區一處民宅6日發生凶殺案，陳姓姊妹遭弟弟持刀猛砍，導致姊姊胸部中刀，傷重不治，妹妹身體也多處刀傷，連弟弟的老婆勸架也被刀子弄傷，導致1人死亡及2人受傷。三重警分局以現行犯逮捕陳男，調查發現，陳母存在銀行的1000萬元存款，信託後受益人只有姊妹倆的名字，獨缺排行老二的陳男，全案依照傷害及殺人罪偵辦。

陳男（中者）被以現行犯逮捕。讀者提供

三重警分局員警案發後以現行犯逮捕陳男(60歲)，他穿著沾滿鮮血的衣服被押至警所。陳男涉嫌在住家與姊妹激烈爭吵後情緒激動，持主廚刀攻擊姊姊陳女(61歲)、妹妹陳女(55歲)。另外，涉嫌人老婆梅女(59歲)為阻止犯嫌也中刀送醫。

姊姊左胸中刀，當場沒有呼吸心跳，送醫不治；妹妹右大腿及雙手掌受傷；陳妻勸架左手掌也中刀。全案依《刑法》傷害及殺人罪移送新北地檢署偵辦。

調查發現，陳姓姊姊旅居美國多年，近日返台後，將陳母存在銀行的1000萬元存款做信託，受益人是姊妹倆的名字，漏掉陳男。陳男認為自己和妻子長年照顧母親，出力最多，卻將他排除在外，雙方口角，他涉嫌持刀殺姊妹。

陳男凶器主廚刀由警方查扣。讀者提供

