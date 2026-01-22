1千萬買房4百萬是在買公設 台北「公設比逾40%」建案翻倍成長

記者陳韋帆／台北報導

根據住展雜誌統計，2025年雙北市新案平均公設比仍處於歷史高點，台北市為35.7%，新北市則為34.7%。住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，公設比與基地面積息息相關，台北市因素地稀缺、危老案盛行，小基地建案無法有效分攤法定消防設施，導致高公設比產品激增。即便如此，具備低總價特性的高公設比小宅，在捷運機能加持下，市場接受度依然極高。

台北市、新北市新建案平均公設比統計。（圖／住展雜誌提供）

住展資料指出，台北市2025年40%以上高公設比新案佔比達10%，較前年5%翻倍；基地低於200坪之新案佔台北市總量近四成，新北市則佔二成；去年全台低於32%公設比的新開案數不到一成，顯示低公設比產品已屬罕見；延三夜市「伊寧橋寓」及景美「怡富景絵」公設比達四成，但因總價千萬左右且具捷運機能，仍逆勢快節奏完銷。

陳炳辰指出，雙北市後續在內湖、萬華、大安、三重等地均有小基地案預告登場，預期高公設比趨勢將持續。雖然2026年虛坪改革上路可能微調公設數據，但建商在銷售總價不變的前提下，縮減計坪恐導致換算後單價變高，高房價問題依舊存在。

最後，陳炳辰說，虛坪改革雖能讓公設更有必要性、平衡心理感受，但對降低購屋門檻實質幫助有限。買方在挑選這類高公設產品時，應多加留意實際室內坪數是否符合生活需求，畢竟「不降不買」雖是主旋律，但在低總價誘惑下，國人仍被迫犧牲居住空間以換取入主雙北的門票。

