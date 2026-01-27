1句話改變尾牙「陋習」！網怒喊：強迫的叫加班

生活中心／曾詠晞報導

農曆春節將至，正是各大公司舉辦尾牙的與春酒的旺季。近日有一名網友在社群平台上分享，公司為了提升職場環境，特別請來講師進行關於職場霸凌的課程。沒想到在課程中，一名同事直接提問「公司要求新進人員春酒強迫表演算霸凌嗎？」這個大膽且直白的問題，立刻讓現場氣氛產生變化，同時也激起不少網友們的討論。















員工「1句話」公司春酒表演改為自由參加

一名網友在Threads發文表示，近期公司開了一堂職場霸凌的課程讓員工參與受訓，沒想到有一位同事直白的問出「公司都要求新進人員春酒強迫表演算霸凌嗎？」，而在課程結束後，公司正式宣布今年的春酒表演改為「自由參加」，不再強迫任何人。這項轉變讓原PO感嘆，現在的年輕世代非常勇於表達自己的真實想法，甚至憑藉著一次坦率的提問，就直接改掉了職場中延續多年的慣例。

員工「1句話」成功整頓職場！尾牙「陋習」消失網友認同喊：是霸凌

網友分享公司尾牙經常會硬性規定員工表演，引起許多網友的共鳴，聲稱這是不好的習慣。（圖／此為AI示意圖）

網路討論熱烈 網友直言尾牙不應變成懲罰員工的場合

這則消息在網路上傳開後，吸引了大量上班族的共鳴。許多人留言表示「福委們可替員工發聲嗎？真的沒有很願意跳欸，人資們請安排霸凌課程」、「超討厭叫員工表演，窮到請不起表演團體也不要這樣折磨員工，好好吃飯就好了吧」、「一直覺得強迫表演是霸凌 ，違反個人意願，還要取悅上層讓他們開心，超愛Z世代整頓職場啊」、「我們公司春酒請活動公司，然後行銷部門還要自己處理一堆大小事，完全不能吃飯，這應該也算是一種霸凌^_^」、「下班後能自由參加的才叫聚餐，強迫一定要去的叫加班」。

員工「1句話」成功整頓職場！尾牙「陋習」消失網友認同喊：是霸凌

有網友提到，如果將尾牙表演改成自願報名+提供獎金，一定會有許多員工願意參加。（圖／此為AI示意圖）



建議改採獎勵制度 提高員工自願參與的意願

除了批評強迫表演的制度，也有不少網友提出更有建設性的做法。「如果制度改成：自由參加+表演的有獎金，這樣就好很多」、「尾牙活動開放自由報名，一個節目15分鐘，獎勵金3萬，只選拔10組，你看有多少人搶著報名」、「改成報名上台表演。每組$30,000，讓你看看Z世代有多踴躍」。





