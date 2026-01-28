1句「誰理你們」遭WHO隔絕 他憶SARS：不能忘！

政治中心／李筱舲報導



美國震撼宣布退出世界衛生組織（WHO），美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）更直言，WHO在新冠肺炎疫情爆發前忽視台灣的示警，假裝台灣不存在。未料，WHO流行病學專家范科霍芙回應時宣稱台灣沒有警告，台灣外交部怒斥「並非事實」。對此，資深球評石明謹在社群發文，談及2002年中國發生SARS疫情，WHO卻因政治因素沒通報台灣，他強調「這件事情，不能忘，台灣人不能忘」。





美國震撼宣布退出WHO，川普政府更怒轟WHO長期假裝台灣不存在。（圖／翻攝WHO官網）





從川普退出WHO看SARS：石明謹回憶2002年台灣被WHO孤立導致台灣81人喪生

石明謹昨（27）日在臉書發文，針對近日「川普宣布美國退出WHO，並怒斥WHO長年假裝臺灣不存在」一事給出看法。他表示：「現在的年輕人可能不知道這件事，但是我在這裡讓大家重新回憶一下。」他說明在2002年，中國發生SARS疫情時，由於當時WHO認定台灣是中國的一部分，因此將台灣的疫情通報窗口歸於北京政府。然而，台灣並未收到疫情的通報，WHO也沒有給予醫療指引，導致臺灣在沒有充足的準備之下，造成81人死亡。

石明謹在談及當年SARS台灣被WHO隔絕在外、孤立無援，最後造成81人死於這場疫情。（圖／翻攝自石明謹臉書）

「誰理你們！」石明謹還原2003年沙祖康傲慢發言，呼籲台灣人切莫忘史

石明謹接著指出，在隔年的WHO大會時，台灣申請加入WHO，中國代表沙祖康面對記者的提問：「你們有聽到台灣兩千萬人民的需要嗎？」沙祖康卻說出了那段經典的回答：「早就給拒絕了！沒聽到大會做的決定嗎？誰理你們！」而當年台灣被WHO忽視的沉痛過往，也讓石明謹表示：「這件事情，不能忘，臺灣人不能忘。」。

