1台錢就能買！民眾搶進黃金現貨10月日均量暴衝8118萬元創歷史新高

新制和金價創高帶動，民眾對黃金投資吸引力大增，櫃買中心10月1日起調降黃金現貨交易平台最小交易單位，僅需1台錢即可下單，帶動「黃金現貨交易平台」10月日均量暴衝至8118萬元，創下2015平台成立以來的歷史新高，11月因金價回檔，11月日均量略降至5501萬元，但也是去年同期1667萬元的2.3倍。如以交易人數來看，截至今年11月已達2.05萬人次，已是去年全年的5.87倍。

目前黃金現貨交易平台上掛牌交易的商品包括「台銀金（代號AU9901）」及「一銀金（代號AU9902）」等二檔，分別由國內最具規模且經營黃金現貨業務最專業的臺灣銀行，第一銀行擔任造市商，負責提供買賣報價，投資人可洽詢證券商營業員或透過櫃買中心官網「黃金現貨市況報導」查詢最新報價。

近期國際金價波動向上，10月創高後，11月金價回檔，櫃買中心表示，10月1日起已調降黃金現貨交易平台最小交易單位，因此10月日均量達8118萬元，月增7成，更創下2015年平台創立以來的新高。如果以黃金現貨交易平台來看，截至今年收市均價1508.6元，今年最高收市均價為10/17 1612.85元。如以交易人數，截至今年11月交易人數已達2.05萬人次，較去年全年2985人成長幅度高達5.87倍。

