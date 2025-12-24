1周3劫 華埠東百老匯商家批遊民所過多

陳女士回憶說，19日下午搶犯走入店舖搶走一箱燕窩後逃跑。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠治安黑點東百老匯(East Broadway)上周再有罪案發生，一名男嫌在一周內連續三次搶奪同一店家，並在店主追出後將其推倒在地，目前仍在逃；受害業者直言，過多遊民所令治安和經營雪上加霜。

東百老匯怡東商場(East Broadway Mall)臨街店舖「康達參茸行」的店主陳女士表示，她自16日起連續三次遭到同一男子搶奪，並在最後一次追出阻止時被其推倒在地。她直言，「這些人真是太可怕了。」

陳女士回憶說，追逐發生在19日下午，當時嫌犯走入店舖搶走一箱燕窩後逃跑。由於燕窩昂貴，她隨即追出，但在商場靠市場街(Market St.)一側被男子推倒在地，對方則向未知方向逃竄。陳女士表示，雖然未有受傷，但事件已造成嚴重的心理陰影。

她說，過往經營店舖20餘年，從未見過治安如此失序，和在白天發生搶劫。陳女士直指，政府所設立的遊民所「供養」了此類街街頭搶匪，其中許多便在華埠周邊，比如怡東商場旁、準備營運的東百老匯91號收容所。

「遊民所、流浪漢變多，治安怎麼能好？」陳女士表示，「本來華埠都很少很少人了，現在卻還有人來搶東西，肯定會影響生意。」市府數據顯示，在華埠所屬的第一和第三社區委員會區劃內，共有12間遊民所。

針對19日一案件，市警(NYPD)表示，「一名身分不明的男性進入現場並取走一個包裹，其後將受害者推倒在地後逃離現場。暫無人被捕，案件仍在調查中。」陳女士指，嫌犯是一名「瘦瘦高高的白人男子」，逃跑時身上還有鐵棍掉出。

此前，同一人還在16日及18日進入店內搶走巧克力；其中第二次作案時，被陳女士在店門口攔下奪回。她估計，三次搶劫造成損失超過1000元，以燕窩損失金額最大。她還說，周邊多家商鋪「都認得出這個慣犯」，都曾是受害者。

「現在下午6點都趕緊收工了，都怕了，不敢再做了。」陳女士說。她還表示，自己如今都坐在櫃台外側，以便隨時留意門口動靜。

在上月，怡東商場市場街一側的入口玻璃門在清晨疑似被遊民以不明物體砸碎。10月29日，33歲的累犯男子波特(Clive Porter)在東百老匯一帶先後發動五起針對亞裔的隨機攻擊，其被捕後經查有超80次被捕紀錄。10月19日，一名71歲的華裔婦女與一名10歲男童在東百老匯遭50歲的陌生男子董力(Li Dong, 音譯)拳擊受傷，其在犯案前已有逮捕令在身。

