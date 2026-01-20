1商品涉用蘇丹紅 好市多急致電會員辦退貨

▲好市多因販售一款「韓國撫紋棒」涉及「禁用色素蘇丹紅」，緊急通知曾購買的會員可前往辦理退貨。（示意圖，非文中提及門市／翻攝Google地圖）

[NOWnews今日新聞] 蘇丹紅辣椒粉引爆食安疑慮，衛福部食藥署也同步追查化妝品輸入原料，根據去（2025）年12月查核結果，有2項輸入化妝品檢出禁用色素蘇丹4號，近日有美式賣場好市多會員稱自己接到賣場來電，告知其中一款「韓國撫紋棒」因涉及「禁用色素蘇丹紅」，可攜帶商品辦理退貨。

衛福部食藥署公告，最新一批蘇丹4號化粧品驗出清單，其中新增18個品項，包含修護霜、護髮精油都驗出違規。輸入部分新增2項分別為韓國製造的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」、美國製造之「NARS 裸光賦活超能修護霜」；國產部分新增16個品項，皆為原料進口商亦鴻公司下游業者製造的產品。違規產品經食藥署檢出禁用色素蘇丹4號，涉違反化妝品衛生安全管理法第6條，要求問題產品全面下架，不得販售，後續將由衛生局裁處。

有好市多會員近日在社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文表示，接到好市多的電話詢問去年是否有購買一款「韓國撫紋棒」，並稱該產品涉及蘇丹紅，可以辦理退貨，讓他驚呼「阿不就還好我懶惰，目前才擦完半支而已…」。

貼文一出，會員們也紛紛在留言處表示自己也有接到電話「我用完了，但他說沒關係，拿卡去這樣可以退」、「接到電話嚇一跳」、「原來過敏源是這個」，但也有網友說，這是因韓國廠商在其他產品發現染色劑，為防止交叉污染，才會主動聯繫會員「只是預防性下架」。

