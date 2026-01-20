1商品涉蘇丹紅！好市多急致電會員：快退貨

生活中心／游舒婷報導

先前蘇丹紅辣椒粉食安問題引起恐慌，去年更是進一步在化妝品上被驗出，近日有好市多會員表示，接到電話被告知一款韓國撫紋棒涉及蘇丹紅，提醒會員進行退貨，讓接到電話的會員相當緊張，貼文一出，有大票網友表示自己也接到電話。

好市多致電會員，提醒退貨一款商品。（圖／資料照）

該名網友在社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，表示自己接到好市多的電話，詢問去年是否有購買一款「韓國撫紋棒」，並稱該產品涉及蘇丹紅，讓接到電話的網友相當驚訝，直呼「阿不就還好我懶惰，目前才擦完半支而已…」

看到該篇貼文，有許多網友也留言表示，自己也有接到電話「這售服值得給讚」、「我也接到電話，終於找到過敏原因了」、「我也接到電話，嚇死寶寶了！」一名網友還原通話內容指出，原來是韓國廠商在他們的其他產品中發現疑慮，怕生產時交叉感染，才對該產品作預防性下架。

蘇丹紅在化妝品也被驗出

根據衛福部食藥署去年12月公告的最新一批蘇丹4號化粧品驗出清單，其中新增18個品項，包含修護霜、護髮精油都驗出違規。輸入部分新增2項分別為韓國製造的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」、美國製造之「NARS 裸光賦活超能修護霜」；國產部分新增16個品項，皆為原料進口商亦鴻公司下游業者製造的產品。

好市多致電會員表示一款商品涉及蘇丹紅，提醒會員進行退貨。（圖／取自臉書）

