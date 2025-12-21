「1商品」網購詐騙近期大量現蹤！刑事警察局攜手Whoscall推防詐快訊

刑事警察局透過國民防詐APP「Whoscall」每月推出防詐快訊及互動式「防詐隨堂考」。圖：刑事局提供

刑事警察局自今(114)年12月起，針對高發詐騙案件，透過國民防詐APP「Whoscall」每月推出防詐快訊及互動式「防詐隨堂考」，提醒民眾最應留意的詐騙訊息，依據「165打詐儀錶板」最新統計，今年11月仍以「網路購物詐騙」占29.9％居首，近期大量出現的「演唱會門票詐騙」最具代表性，其中，詐騙集團假扮假買家謊稱「無法下單，須完成實名認證」，導引至「7-11賣貨便」假客服，就有817件。

勿相信「7-11賣貨便」須「實名驗證」而操作匯款或提供網銀QR code付款碼。。圖：刑事局提供

新北市1名中年女子因風靡年輕時的日本偶像山下智久來台演唱會，今年10月間在Threads上向網友購買演唱會門票轉售票，假賣家提供「7-11賣貨便」假網站請她下單，下單後便因為轉帳失敗，假賣家引導中年女子點選假客服要求做實名認證，「7-11賣貨便」假客服做實名認證的過程，不斷要求中年女子做轉帳認證及提供網銀QR code付款碼，交替詐騙中年女子銀行內的帳戶，其中，假賣家也加入演戲，說他第一次實名驗證也驗證很多次，要中年女子放心，並提出「賣家的銀行帳戶因買家未實名認證成功而遭凍結，買家須完成驗證後方能開通賣方帳戶」的假紀錄，博取中年女子的愧疚感，使她必須盡快依照假客服的指示完成驗證。

更可惡的是，詐騙集團起初皆是以單筆轉帳金額上限3萬元騙取款項，後來發現女子仍有不少存款，竟以話術慫恿女子開通數位銀行「一鍵開通大額轉帳功能」，從單筆轉上3萬元上限提高至10萬元，女子前前後後操作轉帳及提供網銀QR code付款碼114筆，共遭轉出詐騙款項825萬餘元，假賣家便以「買家仍無法成功開通實名認證，無法出售演唱會門票，要去找新的買家」為由，封鎖帳號後消失，女子在發現戶頭內800多萬元遭掏空，才驚覺遭詐。

刑事局呼籲，此類假網拍詐騙是以假賣家提供「7-11賣貨便」假網站給被害人，被害人點選「7-11賣貨便」假網站下單，但顯示「需完成實名制認證」，需聯繫線上客服，再轉假客服配合「網路銀行轉帳」進行驗證作業，後續要求不斷匯款或提供無卡提款QR code。年底有許多國外偶像團體及台灣天王天后演唱會，粉絲們應以合法管道購買門票，且勿相信「7-11賣貨便」須「實名驗證」而操作匯款或提供網銀QR code付款碼。

刑事局於Whoscall APP每月推出「防詐隨堂考」，民眾可以在Whoscall APP吸收防詐資訊，並答題賺好禮，希望透過警民合作的遊戲化與獎勵機制，提升全民防詐教育的關注度。

