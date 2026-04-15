1器官突出血流膿！78歲余天急送醫搶命 余祥銓證實曝他「最新病況」

記者蔡維歆／台北報導

余祥銓近來砸240萬元換全新的特斯拉Model Y，日前卻被檢舉違規停在北投的公車停靠區，當時有民眾上前提醒開走，雙方火藥味十足。余祥銓現場則表示因為78歲爸爸余天去拔4顆牙，擔心老人家出血危險，才會趕過去違停等他。如今余祥銓出面錄影，也透露爸爸健康狀況。

余祥銓今天上節目受訪。（圖／民視提供）

余祥銓還原當天現場說：「我就停在那邊大概兩分鐘，那個民眾也沒有要搭公車也沒開車，然後就直接拿手機拍我，我就跟他說不好意思，然後我往前移就開走了。」提到余天拔牙現況，余祥銓則透露爸爸現在已經好很多，「他就是左邊上排少4顆，蛀牙蛀到裡面有腫瘤，他又都是假牙，然後斷在裡面很痛，所以一次拔掉4顆，然後裡面都是血跟膿。」

廣告 廣告

而余天之前傳出悄悄到華視開會，似乎要接棒胡瓜的節目，余祥銓今天錄《醫學大聯盟》也澄清爸爸已經退休年紀大了，所以不會再接節目主持，「除非是我的節目，他才會出來不收酬勞，或是公益活動性質，他才會接。」表示余天退休後幾乎都在家不出門，最大重心就是看電視跟追劇。

更多三立新聞網報導

沒戲拍開銷「月燒10多萬」！女星網購帝王蟹罐頭被騙 超慘內幕曝光

T台大規模裁員風波！財經網美爆「驚人內幕」不忍了：裙下無數冤魂

沒小孩拜過不好！江柏樂批年輕人不婚不生挨轟 親揭「發文內幕」

T台大規模裁資深主播！名嘴昔「被離職」不忍發聲了：背叛感衝擊

