「1國民美食」竟是隱藏款減肥絆腳石！常吃恐增罹患糖尿病風險

米粉湯是許多人喜愛的「國民美食」，味道鮮美又價格實惠，但小小一碗米粉湯，也可能是你減肥路上的「隱藏款絆腳石」。醫師指出，評估食物的熱量不僅要看熱量的高低多寡，更要注意熱量來源的好壞，就像一碗米粉湯雖然分量小、熱量低，卻屬於不好的熱量來源，長期吃還可能增加罹患糖尿病風險。

米粉湯熱量雖低 但升糖指數高

家醫科醫師黃煜晏解釋，米粉湯雖然熱量低，但米粉本身的升糖指數相當高，攝取後會導致體內血糖大幅震盪，長期下來容易造成胰島素阻抗，增加罹患糖尿病及肥胖的風險，即使一碗米粉湯分量不大，長期吃仍可能會讓健康亮紅燈。

挑選食物應兼顧熱量高低與好壞

黃煜晏強調，在挑選食物時，除了要考慮食物的熱量高低外，更應該注意熱量來源的好壞，建議民眾，盡量選擇熱量低且屬於好熱量的食物，才能達到健康瘦身的目標，如雞胸肉、魚類等富含優質蛋白又能提供熱量的食材。

減重理想飲食是多吃高品質、低熱量飲食

黃煜晏提醒，對於想要維持體重或減重的民眾來說，最理想的飲食方式是攝取高品質且低熱量的飲食，透過均衡飲食來攝取足夠的營養素與膳食纖維，並透過運動來消耗熱量，才能在控制體重的同時，也兼顧身體健康。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／黃煜晏醫師

