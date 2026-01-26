「1國民美食」竟是隱藏款減肥絆腳石！常吃恐增罹患糖尿病風險
米粉湯是許多人喜愛的「國民美食」，味道鮮美又價格實惠，但小小一碗米粉湯，也可能是你減肥路上的「隱藏款絆腳石」。醫師指出，評估食物的熱量不僅要看熱量的高低多寡，更要注意熱量來源的好壞，就像一碗米粉湯雖然分量小、熱量低，卻屬於不好的熱量來源，長期吃還可能增加罹患糖尿病風險。
米粉湯熱量雖低 但升糖指數高
家醫科醫師黃煜晏解釋，米粉湯雖然熱量低，但米粉本身的升糖指數相當高，攝取後會導致體內血糖大幅震盪，長期下來容易造成胰島素阻抗，增加罹患糖尿病及肥胖的風險，即使一碗米粉湯分量不大，長期吃仍可能會讓健康亮紅燈。
看更多：醫師自救實證：4種澱粉成功逆轉糖尿病前期！醫揭高血糖元凶
挑選食物應兼顧熱量高低與好壞
黃煜晏強調，在挑選食物時，除了要考慮食物的熱量高低外，更應該注意熱量來源的好壞，建議民眾，盡量選擇熱量低且屬於好熱量的食物，才能達到健康瘦身的目標，如雞胸肉、魚類等富含優質蛋白又能提供熱量的食材。
看更多：小腹怎麼都瘦不下來？研究證實「碳水這樣吃」肚子變平、代謝變快
減重理想飲食是多吃高品質、低熱量飲食
黃煜晏提醒，對於想要維持體重或減重的民眾來說，最理想的飲食方式是攝取高品質且低熱量的飲食，透過均衡飲食來攝取足夠的營養素與膳食纖維，並透過運動來消耗熱量，才能在控制體重的同時，也兼顧身體健康。
看更多：醫師靠1招痛風不再復發！4蔬菜竟是高普林食物要小心 2種人是痛風高危險群
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／黃煜晏醫師
更多健康2.0報導
時尚教主藍心湄1天8顆蛋救髮成功還變瘦！醫揭吃蛋健髮、瘦身奇蹟 3種人別試
無法排除原料遭汙染！新安琪兒安哺1.5萬罐奶粉預防性下架回收
雞蛋越大顆越營養？老字號蛋行：內行人專挑小的 這1種膽固醇較低
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
年菜食材聰明挑 少油少鹽預防三高
農曆年節將近，傳統市場年貨採買人潮逐漸增加。臺北市中正區健康服務中心提醒民眾，年節期間的飲食要留意油、鹽、糖的攝取，避免增加身體負擔，遠離三高慢性病的威脅。並呼籲民眾在採買年菜食材時要兼顧美味與健康，國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小孩皮膚狂冒紅疹！醫一問搖頭「1類衣服」惹禍：一堆人穿錯
天氣變化大，幫孩子穿衣服也要注意！兒童感染科醫師顏俊宇發文提醒，近日看到不少爸媽帶孩子來診所求診，原因是孩子身上冒出紅疹，爸媽擔心是否過敏或是傳染病。醫師進一步詢問病史後才發現，原來元凶是「內刷毛」衣服！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
嘉榮「正前開」人工髖關節置換術 讓患者術後當天即可下床走路
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】75 歲的楊女士，長期飽受髖部疼痛之苦，上下樓梯更是舉步維艱，日常生活也須仰賴止台灣好報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
搬進新裝潢的房子睡足8小時還是疲倦？ 當心室內隱形毒素找上門
剛搬進新裝潢的房子3個月後，原本規律早睡的陳小姐發現自己每天早上總是頭昏腦脹，明明睡足8小時卻依然疲倦不堪，記憶力也大不如前。她一開始以為是工作壓力造成，直到後來連續出現喉嚨乾癢、眼睛刺痛的症狀，就醫後才驚覺問題可能出在居住環境。經過專業檢測，才發現家中的甲醛濃度竟然超標近3倍，而這些看不見的化學物質正是讓她長期睡眠品質不佳的元兇。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
公園運動器材「這樣用」有效改善五十肩！幫你找回靈活肩膀
你是否感覺肩膀抬不起來，穿衣服都很吃力？這恐是五十肩惹的禍。中醫師指出，五十肩好發於40至60歲之間，特徵是肩關節活動受限與疼痛，舉手或後擺都感到困難，這不是單純的肌肉痠痛，而是因為肩關節囊沾黏，導致健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
去韓國玩注意 5家航空今起「機上禁用行動電源」
近期發生多起行動電源起火事故，韓國大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空及首爾航空等5家航空公司宣布，自今（26日）起全面禁止在飛機上使用行動電源。旅客仍可攜帶登機，但行動電源充電孔須貼好絕緣膠帶，單獨放入塑膠袋，且上機後不可放置在頭頂行李架上。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
77歲阿嬤搬花盆 胸椎爆裂性骨折險癱瘓！醫急動刀救回行走能力
77歲陳老太太曾因退化性脊椎側彎合併狹窄，接受脊椎矯正、減壓與固定融合手術，術後恢復良好並回歸日常生活。日前在家搬動花盆時，突感背部劇痛並跌坐在地，下肢瞬間無力。家人緊急送醫，急診評估後發現雙下肢癱瘓無力，僅腳踝可微動。仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）脊椎中心陳盈佑主任經核磁共振檢查顯示第七胸椎爆裂性骨折，脊髓受壓，立即安排手術。脊椎中心主任陳盈佑醫師完成減壓與延長固定後，隔日大腿即可微動；後續合併骨質疏鬆治療與復健訓練，約一個月已能使用四腳助行器行走，生活品質逐步改善。 高齡不再禁忌 長節手術需求增 陳盈佑醫師指出，過去脊椎長節手術多用於青少年側彎或僵直性脊椎炎，不過，近年來因為脊椎手術及醫療科技的進步，脊椎長節手術對老年病人已經不是禁忌。高齡病人可能因為退化性駝背、側彎或是因為脊椎骨折所導致的駝背畸形，需要接受脊椎長節手術來矯正，在超高齡社會的台灣，這類需要手術的病人逐漸增加。 陳盈佑醫師說明，脊椎長節固定處常位於胸腰椎交界或胸椎中下段，由於交界處要承受上半身的重量，而且高齡長者會有骨質疏鬆，如果跌倒或姿勢不當就可能導致交界處骨折，輕則是單純的壓迫性骨折，嚴重則爆裂性骨折壓迫脊健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
風月同天│ 分開是為了擁抱世界
在20年前的菲律賓，連體嬰分割手術並不普遍，山區裡的一位媽媽被村裡人視為不祥的人物，只因她生了一對相連的雙胞胎女嬰。迷信的民風一度讓這位母親相信，這一切是因為懷孕時吃太多連體香蕉造成的。在一次奔赴...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
草莓控快衝！台北喜來登、神旺普諾麵包坊草莓季登場，生甜甜圈、巨無霸可頌必須吃！
首先介紹的是台北喜來登大飯店以「莓好時節」為主題，將草莓視為春季的味覺主角。館內一樓The Deli與十二廚自助餐廳同步推出草莓季限定甜點，從外帶蛋糕到餐檯甜品全面到位，滿足不同情境的享用需求。The Deli本季主打五款精緻甜點，將草莓的清新果酸與巧克力、乳酪、卡士達...styletc ・ 2 天前 ・ 發表留言
聽泰勒絲能治失智？高醫研發40Hz自然音樂可減大腦類澱粉蛋白
【健康醫療網／編輯部整理】美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的音樂魅力不僅席捲全球，近期更有媒體報導點名，泰勒絲的樂曲能喚起失智患者的快樂回憶，引發各界對「音樂療法」的熱議。高醫岡山醫院神經科主治醫師、同時擔任國衛院高齡研究中心失智研究與防治專家小組召集人的楊淵韓指出，音樂在臨床上對於延緩認知退化具有科學實證，但治療核心並不在特定歌手，而是選曲能否與患者的生命情感產生連結。他強調，透過貼近個人成長背景的旋律，配合特定頻率的物理刺激，有希望為失智症輔助治療帶來新契機。 「聽對歌」比「聽名曲」重要？醫揭音樂療法關鍵 楊淵韓醫師指出，音樂療法的原理，可從「內容」與「曲韻」兩個層面理解。在內容上，歌曲與文化背景息息相關，如懷舊老歌最能引發同種族患者的深層共鳴；在曲韻上，特定頻率則具有跨文化的穩定效果。 楊淵韓醫師提到，高醫體系自2005年起投入音樂療法相關研究，至今已累積近20年成果。團隊過去研究發現，讓健康高齡者，連續4個月聆聽佛教海潮音，可延緩認知功能退化並穩定情緒，後續應用於失智症患者身上，也觀察到相似成效。 醫療專業結合企業 用音樂找出影響失智變化 為進一步探索音樂對腦部的健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超大電量！三星最親民5G手機 Galaxy A07 5G超甜價登台
看好市場需求，台灣三星宣布引進新一代Galaxy A07 5G，集結6.7吋大螢幕與120Hz螢幕更新率、6,000mAh大電量、可靠耐用性及便利的AI應用，為三星所推出最實惠的5G 手機。Galaxy A07 5G共推出酷潮黑、裸光紫2色選擇，4GB RAM+128GB ROM單一版本，建議售價NT$5,990。預計二月初於三星智慧館、三星商城、三大電信及各大通路陸續開賣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
牙齒少於「這數量」失智風險大增！掉牙缺牙怎麼辦？搶救智力大公開
根據研究發現，年長者牙齒愈少，愈容易增加失智風險，尤其剩不到20顆牙的人愈嚴重，如果因為牙周病、受傷或蛀牙剩不到20顆牙，該怎麼辦？醫師有妙招！植牙或是裝假牙都有幫助！ 「牙齒健康與失智症的關聯健康2.0 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
蘋果發布升級版AirTag，定位距離與音量同步提升50%
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，蘋果公司(Apple，美股代碼AAPL)週一推出升級版AirTag配件，這款新一代追蹤器在維持外觀設計不變的前提下，透過升級藍牙晶片與硬體規格，顯著提升查找效能。新款AirTag售價維持在29美元，四件裝則為99美元。蘋果表示，新產品採用升級版藍牙晶片，使得定位丟失物品的最遠距離相比上一代提升多達50%，大幅擴展用戶在開闊空間下的搜尋範圍。除了定位距離的提升，新款設備的揚聲器音量也比前代提高約50%，並加入蘋果所稱「全新辨識度更高」的提示音，讓用戶在雜亂環境中更容易透過聽覺定位物品。此外，蘋果進一步強化生態系整合，配戴Apple Watch Series 9、Ultra 2及後續型號的用戶，現在可首次直接在手腕上查看AirTag的精確位置。由於外觀尺寸未變，現有的初代AirTag配件與掛繩皆可繼續沿用。隱私保護方面，蘋果在聲明中重申AirTag專為追蹤「物品」而非「人或寵物」設計，設備內置多項防止不當追蹤的保護機制，並支援iOS與Android跨平台提醒。蘋果近年持續完善「尋找」(Find My)網路，去年推出的「共享物品位置」功能，已允許用戶將遺失物位置財訊快報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
耀西登場！《超級瑪利歐銀河電影版》曝人氣角色新預告
破紀錄賣座動畫續作《超級瑪利歐銀河電影版》，昨晚（25日）曝光新預告。這次焦點落在瑪利歐那隻愛吃蘋果的好友耀西（牠其實是烏龜不是恐龍喔）。瑪利歐與路易吉、奇諾比奧將一同踏上星際之旅，還將面對庫巴之子庫巴Jr.的威脅，同時遇見強悍的羅潔塔公主。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
21歲引進珍奶到芬蘭 台裔創業家抹茶店拓三國
（中央社記者巫祈麟赫爾辛基26日專電）芬蘭赫爾辛基市中心一家抹茶店週末舉辦聯名快閃活動，店內人潮不斷，顧客從櫃檯排到門口。創辦人魏伊娃是台灣瑞士混血，她在2012年、21歲時將珍珠奶茶引進芬蘭，如今她的抹茶品牌已在芬蘭、捷克、西班牙三國展店。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 12則留言
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
台灣糖尿病患人數恐超過300萬，何種生活方式最能降低胰島素抗性，備受關注。醫師王介立表示，對於糖尿病患者，最有效且有效降低胰島素抗性的方法，不是飲食，而是運動。他表示，人在進食後、胰島素濃度上升時，血糖會優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，且此效果能持續好幾個小時。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
Alex Honnold幾乎吃素怎有極限體力爬台北101？醫師揭密：兩類食物同時吃等於肉
徒手攀岩傳奇Alex Honnold成功征服台北101，樓高超過500公尺、完全沒有繩索保護的畫面，讓許多人看到手心狂冒汗、想上廁所。更讓人好奇的是，他長期採用99%的植物性飲食，怎會有如此狂的體力和肌耐力？營養功能醫學醫師劉博仁指出，其實只要同時攝取豆類和穀類，效果幾乎等同於吃肉。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言