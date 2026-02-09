1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼

生活中心／許智超報導

今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。

中央氣象署在臉書粉專「報天氣-中央氣象署」說明，今日、週二水氣減少，輻射冷卻注意低溫，今白天起氣溫逐日回升，不過感受仍偏冷，週二各地高溫回升至20-26度之間，中南部日夜溫差大；天氣多雲到晴為主，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，明日雨再進一步減少。

廣告 廣告

週三至週四清晨鋒面通過，東北季風增強或大陸冷氣團南下及影響，水氣略為增加，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，大台北平地及北部山區也偶有飄雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

中央氣象署指出，這段時間低溫因冷空氣沒有明顯偏強，介於東北季風到冷氣團強度，再加上近期因為寒流剛減弱，所以低溫變化感受不明顯，只有北東地區高溫略降。

週四白天冷空氣減弱，高溫略回，水氣減少，降雨範圍縮小至東半部地區及恆春半島有局部雨，其他地區多雲到晴，留意日夜溫差大。

週五至週日（小年夜）天氣穩定，日夜溫差大，天氣多雲到晴為主，僅花東地區及恆春半島偶有零星雨，回暖之際，注意馬祖、中部以北地區易有霧或低雲影響能見度，請注意天氣變化及相關航班資訊。

至於年假前段天氣重點，中央氣象署表示，下週一（除夕）至週三（初二）東北季風增強及影響，北台灣氣溫稍下降，北東地區雲多、降雨機率增加，其他地區多雲到晴。

更多三立新聞網報導

他收1電子郵件「10萬存款全沒了」！詐團新招曝光

被拱參選台北市長！賈永婕自虧沒能力 卻又驚吐「幫我登記」

轉運就靠這天！2/11「送神日」 廖大乙：做1事好運旺整年

教召舊制成絕響！今年起「全改14天」 下基地延長至10天9夜

