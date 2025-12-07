1地方無時無刻都濕的 大票人怨：台灣人水準很差

一名女網友表示，台灣不管哪裡的公廁都很髒，連百貨公司的廁所地板都是濕的，味道重到一進去就想趕快逃出門，讓一票網友忍不住抱怨，台灣沒水準的人比想像中要多，每次在外面上廁所都像是在開盲盒，且是驚嚇的那種。

一名女網友近日在PTT女板表示，不知道是不是運氣不好的關係，最近不管到哪裡都發現公廁很恐怖，馬桶明明就固定在地上，卻還是有人會尿到外面，就連百貨公司的廁所，地板也濕到像被颱風掃過一樣，「那個味道，我才剛走進去就想出去的那種」。

文章上線後引起共鳴，不少網友抱怨「台灣的公廁都濕濕的」、「沒水準的人比想像中多很多」、「就很多人會蹲在馬桶上尿，當然都亂噴」、「女廁的命案現場，懂得都懂」、「看過沾血大塊衛生棉貼在牆壁上，根本是故意的」、「每次在外面上廁所都像開盲盒，只是驚喜換成驚嚇」。

也有人說「完全不敢在外面上廁所，連捷運站都不敢上」、「我都酒精噴好噴滿，坐墊、地板都清潔好才上，都在幫忙清理別人尿漬」、「最近遇到一條大便直接攤在地板上的，不知道發生什麼事」、「公司廁所都會有人亂上了，何況是公廁那種完全開放的」、「最怕那種只有一間沒得選的，通常都超髒又超臭」、「蹲式真的很容易踩到別人的尿，現在越來越不敢上那種了」。

