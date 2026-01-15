1場山火燒出黑暗產業鏈！石壁竹筍遭盜採 逃逸移工成森林大患

盜筍黑手燒出山林危機，石壁竹林火災扯出逃逸移工內幕。（圖 ／翻攝畫面）

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁山區近日發生火災，意外揭露長期潛藏在山林間的非法問題，地方人士指出，火災背後恐與逃逸移工夜間偷採竹筍、生火取暖後未完全熄滅火源有關，不僅危及森林安全，更對石壁地區珍貴的孟宗竹林生態造成嚴重威脅。

石壁山區擁有約516公頃孟宗竹林，多數屬於國有地與林班地，少部分為承租土地，近年雲林縣政府推動「竹創森基地」及「森林療癒基地」，吸引大量遊客進入山區，原本是地方轉型發展的重要契機，卻因竹筍遭大規模盜採，讓產業與生態面臨雙重危機。

石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲指出，近3年來，冬筍、春筍被盜採的情況愈來愈頻繁，甚至已出現「規模化」現象，1天可能有10多名逃逸移工分工合作，趁夜進入林地挖筍，再以小貨車載出銷贓，單車市價最高可達十五萬元，非法利益驚人，他憂心表示，部分偷採者完全不顧竹林永續，未遵守「採小留大」原則，往往將整片竹筍砍光，導致新竹無法再生，3年後恐出現大片竹林死亡的災難性後果。

草嶺村長陳兵通也補充，這些偷採的移工多曾受雇於當地農民，熟悉竹筍生長位置與採收技術，並掌握固定銷售管道，1晚偷採50公斤並不困難，獲利可達數萬元。他建議，應賦予石壁休閒農業區成員合法協助管理與巡邏的權力，以彌補人力不足的問題。

雲林縣長張麗善於火災當日前往現場勘災，並慰問警義消及居民。她強調，移工盜採已不只是農業損失，而是涉及治安與公共安全，未來將要求警方加強與地方巡守隊合作，針對熱點加強查緝，同時研議賦予休閒農業區協助管理竹林的法律地位，避免盜採行為再度引發森林火災，破壞地方多年經營的竹林產業。

