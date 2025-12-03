1天內死2次！54歲婦遺體送停屍間竟「起死回生」 數小時後再度離世

奧麗芙被宣告死亡後，在醫院的停屍間被發現還有生命跡象。圖／翻攝自每日郵報

英國一名54歲的女子奧麗芙（Olive Martin）2023年10月13日被家屬發現在家中抽搐倒地，醫護人員到場時，宣告奧麗芙已經離世，隨後她被送往達靈頓醫院的停屍間，沒想到奧麗芙在太平間被發現還有生命跡象，但在數小時後她仍因長期缺氧、腦損傷離世。家屬指控，有將近2個小時的時間奧麗芙沒有接受任何治療。

綜合外媒報導，英國一名54歲的女子奧麗芙2023年10月13日時被發現在家中抽搐倒地，家屬緊急通報救護車、警方，等醫護人員到場時，奧麗芙被宣告死亡，她隨後被送往達靈頓醫院的太平間。到達太平間後，醫護人員發現奧麗芙還有生命跡象，包含握力以及對言語刺激有反應，但她仍在數小時後死亡。

廣告 廣告

驗屍官傑瑞米（Jeremy Chipperfield）指出，奧麗芙的死因是腦部缺氧損傷。近日法定死亡調查庭開庭，庭上家屬指控，有將近2個小時的時間奧麗芙完全沒有接受到任何治療，家屬認為，如果當時直接送醫而非送往太平間，結果可能會有所不同。不過，驗屍官則表示，並不清楚奧麗芙在家中被發現時，究竟缺氧了多久，因此無法確定結果是否會有所不同。

事實上，達勒姆郡（Durham）警局曾對這起死亡進行偵查，但確認不會提出刑事指控。英格蘭東北救護服務處的急救醫學主管安德魯（Andrew Hodge）先前曾表示，「在我們得知這起事件後，立即展開調查，並聯繫患者家屬」，對此事件造成的痛苦深感抱歉。目前正進行完整法庭審查，因此此階段無法再發表進一步評論。外媒報導指出，法定死亡調查程序將於明年1月30日繼續進行。



回到原文

更多鏡報報導

傳林倪安當高志綱小三！她爆「每隊睡1到4個」：跟我老公滾過床

45歲Gino罹「修格蘭氏症」！全球1%人可能發病 醫：無法根治

上海演出突遭斷電請下台！大槻真希曝「最大遺憾」 美駐日大使聲援