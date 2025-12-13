1天刷3次牙還不夠？ 醫：刷牙角度錯、牙縫沒清就是白刷

趙冠齊提醒，如果刷牙角度錯、清潔時間太短、未確實清潔牙縫，都可能讓牙菌斑殘留，進而引起牙周病變。（示意圖／unsplash）

看似每天例行的刷牙，其實藏著許多細節陷阱，如果刷牙角度錯、清潔時間太短、未確實清潔牙縫，都可能讓牙菌斑殘留。恩主公醫院牙醫部醫師趙冠齊就示警，許多民眾以為「一天刷3次牙」就足夠，實際上正確的刷牙方式比次數更重要，如果出現「7大警訊」，都是牙周健康惡化的徵兆，應盡早求診。

根據國健署資料顯示，台灣35歲以上成人中，高達9成以上曾出現不同程度的牙周病變。趙冠齊分享，一名60多歲的女主管，因工作繁忙、三餐吃外食、作息不規律，雖然每天都有刷牙，但多年來刷牙方式不正確，加上牙縫清潔不足，使牙菌斑長期堆積，直到發現牙齦腫痛、部分牙齒動搖才到牙醫就診，後來經X光檢查，發現她的牙齒齒槽骨已出現大範圍吸收，屬於牙周病惡化的後期表現。

趙冠齊指出，許多民眾認為有刷牙或「一天刷3次牙」就可以了，但只要刷牙角度錯誤、清潔時間太短、未確實清潔牙縫，都容易讓牙菌斑殘留，建議刷牙時要確實清潔牙齒外側、內側、咬合面與牙齦邊緣，至少有一次要做到「完整且細緻的清潔」；若牙縫較小，應使用牙線較恰當；如牙縫偏大或牙周支撐組織已退縮，牙間刷能更有效移除深處堆積的牙菌斑。

至於牙刷的選擇，趙冠齊說，應依牙齦厚度、牙縫大小與個人使用習慣調整刷毛軟硬及刷頭大小，沒有一種牙刷「最適合所有人」。

趙冠齊表示，如果牙齦出現容易腫脹、按壓不適感、刷牙或吃東西後總覺得不夠乾淨，或是口臭持續加重、牙齒開始出現輕微晃動、牙縫變大、牙齦退縮等狀況，都是牙周健康惡化的警訊，有些人甚至會發現牙齒排列逐漸改變或出現縫隙，也都是發炎長期破壞牙周組織的徵兆，而牙周病雖屬慢性，但造成的骨頭與牙周組織破壞多半不可逆，愈早處理，愈能保留原生牙齒的功能。

趙冠齊也提醒，牙周病並非無法避免，關鍵在於日常的清潔與定期追蹤，建議每3至6個月進行一次口腔檢查與洗牙，養成正確的刷牙方式並確實清潔牙縫；若出現牙齦腫脹、不適或刷牙後仍覺得口腔不夠清潔，都應趕緊尋求牙科協助。

