1天吃2顆蛋太危險？研究驚曝：每週12顆「膽固醇竟零變化」！

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許多人因為膽固醇偏高而對雞蛋敬而遠之，但最新科學研究推翻了這項常見迷思。復健科醫師王思恒指出，一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗已證實，糖尿病患者每週食用12顆蛋，其膽固醇水準並不會因此升高。

許多人因為膽固醇偏高而對雞蛋敬而遠之，但最新科學研究推翻了這項常見迷思。（示意圖／Pixabay）

為了釐清雞蛋與心血管健康的關聯，研究團隊將糖尿病患者分為兩組，進行長達一年的嚴格追蹤觀察。王思恒醫師分析研究數據後發現，兩組患者在各項關鍵健康指標上呈現「完全沒有差別」的結果。外界最擔憂的「壞膽固醇（LDL）」並未因為增加蛋類攝取而上升，「血糖指標」也未見惡化，甚至代表心血管風險的「血管發炎指數」同樣保持穩定。

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儘管研究結果令人鼓舞，但王思恒醫師強調，這並非意味著可以毫無節制地食用雞蛋。他提出必須遵守的2大「黃金原則」，否則可能適得其反。首先是「怎麼煮」的問題。醫師建議水煮蛋、蒸蛋、茶葉蛋等烹調方式最為理想，但若採用大量油脂的奶油炒蛋或炸蛋等方式，應盡量避免。

其次，重點在於「配什麼」或「取代了什麼」。王思恒醫師指出，若以雞蛋取代麵包、燒餅等精緻澱粉類食物，對血糖控制反而能帶來正面幫助。換言之，雞蛋本身並非問題所在，關鍵在於整體飲食結構的搭配與選擇。

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