1天大便5次！暴瘦8公斤就醫一查：大腸癌第三期

肝膽腸胃科醫師陳炳諴近日分享一起門診案例。這名50歲的水泥師傅過去排便正常，但近半年來開始頻繁軟便，每天需要上廁所4至5次。由於在工地工作，頻繁如廁不僅造成工作不便，也引發同事抱怨。

該名男子原本有抽菸喝酒習慣，後來改為飲用茶和咖啡。他堅信軟便問題是因為茶和咖啡造成，因此拒絕接受檢查和治療。然而，當體重從60公斤驟降至52公斤後，家人察覺異常，不斷勸說就醫。

在醫師強烈建議下，男子以成人健康檢查名義抽血，結果發現血色素僅9點多，遠低於男性正常值13至18g/dL，呈現小球性貧血。經過大腸鏡檢查及電腦斷層掃描，確診為大腸癌第三期。

男子隨即接受外科手術摘除腫瘤，並進行化療。目前整體病況已獲得改善，排便次數恢復正常。

陳炳諴醫師指出，該名患者具有多項致癌危險因子，包括抽菸、喝酒習慣，年齡超過50歲，以及長期在高粉塵、PM2.5環境中工作。這些因素都會增加罹患大腸癌的風險。

台北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師謝文斌表示，大腸癌早期並無明顯疼痛感覺。常見症狀包括大便中有血或黏液、排便習慣改變、大便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血，以及裡急後重等症狀。

台北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗提醒，大腸癌危險因子包括家族史、肥胖、抽菸等。飲食方面應避免油炸燒烤，減少紅肉與加工肉品攝取，多補充蔬果及膳食纖維。此外，久坐不動也是致癌危險因子之一。

醫師建議，低風險的年輕族群雖不必立即進行大腸鏡檢查，但糞便潛血檢查仍有必要。年滿45歲以上民眾，大腸鏡檢查是重要的預防措施。民眾若發現排便習慣改變或體重莫名下降，應儘速就醫檢查，以免延誤治療時機。

