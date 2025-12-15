1天溫差飆10度！本週2波冷空氣襲台 「降雨4階段」一次看

記者蔣季容／台北報導

未來一週有2波冷空氣襲台。（圖／氣象署）

受到入冬首波大陸冷氣團影響，今（15）日清晨全台冷颼颼。中央氣象署表示，今天白天冷氣團減弱，溫度逐漸回升，不過受到輻射冷卻影響，西半部要留意10度的日夜溫差。未來一週有2波東北季風襲台，第1波是週三、週四，第2波則是週日。至於週五、週六水氣較多，東半部、南部留意降雨，中部以北3500公尺以上高山可能會有局部飄雪或結冰。

氣象署預報員李孟軒說明，昨晚至今晨受到冷氣團及輻射冷卻影響，各地平地低溫約12至15度，最低溫出現在新竹關西7度，其次為苗栗頭屋、公館8.5度，新北石碇9.5度。

2波冷空氣接力襲台

李孟軒指出，今天白天冷氣團減弱，溫度回升，北部、東半部高溫21至22度，明天各地高溫回升至24度以上。不過明晨仍有輻射冷卻，各地低溫14至16度，新竹10度左右或以下，西半部要留意10度以上溫差。

李孟軒提到，週三至週四又有一波微弱東北季風南下，北部、東北部白天高溫約21至22度，中南部影響較小，週五至週六東北季風減弱，氣溫回升；週日則又迎來下一波東北季風南下，北部、東北部氣溫下降。

未來一週降雨4階段

降雨方面，李孟軒表示，今明兩天天氣較穩定，週三至週四基隆北海岸、東北部降雨時間長，留意較大雨勢，花東及桃園以南也有降雨。週五至週六水氣增加，東半部及南部會有雨勢，若水氣及溫度配合，中部以北3500公尺以上高山可能會有局部飄雪及結冰。

未來一週降雨趨勢。（圖／氣象署）

李孟軒提醒，到了週日下一波東北季風南下，桃園以北、東北部會有局部降雨，東部、東南部及恆春半島也有降雨情形，民眾要特別留意天氣變化。

