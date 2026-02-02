1天無故打103通119 將罰5萬

今年一月豐原區一位民眾無正當理由惡意撥打一一九報案電話高達一百零三通，平均約每十四分鐘即撥打一通，嚴重干擾派遣人員判斷與受理真正緊急案件的時效。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市豐原區一名趙姓民眾在一月十五日短短二十四小時內，無正當理由惡意撥打一一九報案電話高達一百零三通，平均每十四分鐘即撥打一通，嚴重干擾派遣人員判斷與受理真正緊急案件的時效。消防局二日表示，將依《消防法》開罰最高罰五萬元。

消防局指出，該名民眾自一一四年九月二十七日至一一五年一月十五日期間，累計無故撥打一一九報案電話多達二百六十七通，長時間占用緊急報案線路，直接排擠真正緊急案件的受理與派遣，已對消防救災及緊急救護作業造成實質干擾，嚴重危害公共安全。

消防局嚴正強調，無故撥打報案電話或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，得處一萬元以上五。（記者陳金龍攝）

消防局嚴正強調，「惡作劇可能成為他人的救命斷點」。一一九報案電話僅限於火災、緊急救護及各類重大災害通報使用，任何惡意、騷擾、嬉鬧、測試或重複無效撥打行為，皆屬明確違法。消防局對此類行為一律採取零容忍態度，將依《消防法》第十八條第二項規定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助及緊急救護情事；並依同法第三十六條第一項第一款規定，違反者可處一萬元以上、五萬元以下罰鍰，情節重大者並得連續處罰，必要時亦將移送相關單位依法究責，絕不寬貸。

消防局長孫福佑呼籲，一一九是分秒必爭的救命專線，不是發洩情緒、測試設備或惡作劇的管道。任何濫用行為，除須負起法律責任外，更可能間接危及他人生命安全。