1天發近20則示愛訊息 癡男纏前女友被判刑

癡男不斷以電話、訊息對前女友示愛，前女友忍無可忍提告且拒絕和解，南投地院法官依跟騷罪判刑2個月。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣49歲劉姓男子，去年中開始對2022年底分手的女友，不斷地打電話、傳訊息騷擾，自稱「老公」叫對方老婆，曾1天傳了近20則訊息，還親送魚到女方家，前女友被騷擾4個月後報警提告，女方拒絕和解賠償下，南投地院將劉男依跟蹤騷擾罪名判處有期徒刑2個月。

判決書指出，劉姓男子在2022年底就跟女友分手，去年5月中旬起，開始打電話、傳訊息給前女友希望再續前緣，遭前女友拒絕後，非但不死心，反而展開瘋狂騷擾行動，去年6月中旬還親送魚到女方家表達愛意，女方不接受，他持續打電話給對方，前女友只好封鎖他。

被對方電話封鎖，劉男不死心，改打女方家的室內電話，女方怒斥後仍繼續騷擾，電話打不通就繼續用LINE傳示愛訊息，每則訊息開頭必自稱「老公」，不斷叫對方「老婆」，很多則必以「愛你一萬年」結語，更曾一天裡傳了快20則示愛訊息。

前女友忍了4個月後決定採取法律行動自保，向警方報案提告劉男跟蹤騷擾，該女子把劉男騷擾的電話訊息一一截圖造冊，南投地檢署檢察官起訴書還製表羅列所有訊息，訊息文字密密麻麻，讓人看了頭皮發麻。

劉男曾因5件妨害秘密罪被判刑1年2個月，2020年才假釋出獄，南投地院法官審酌劉男，以非理性方式處理感情問題，不斷被拒絕仍持續騷擾，顯示其情緒管理及自我克制能力均有所不足，並致告訴人心生畏懼，影響日常生活。劉男尚知坦承犯行，但告訴人無意願和解、拒絕接受賠償，因此以跟蹤騷擾罪名判刑2個月。

